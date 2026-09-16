Польща підняла винищувачі й розіслала тривожні повідомлення: що сталося

Польща піднімала винищувачі під час атаки на Україну / © Associated Press

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Вранці Росія завдала чергового удару по території України. У Києві з 05:00 лунали вибухи. Крім цього, українські моніторингові ресурси зафіксували рух російських реактивних дронів над Волинню, яка межує з Польщею. Через це у країні підняли військову авіацію та розіслали людям сповіщення про небепеку.

Про це пише RMF24.

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У Польщі під час російської атаки на Україну підняли винищувачі в небо та закрили аеропорти

Через російську атаку по Україні Оперативне командування видів Збройних сил Польщі (DORSZ) підняло у повітря військову авіацію. Зранку відомство опублікувало офіційну заяву:

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«Увага. У зв’язку з ударами, завданими Російською Федерацією по території України з використанням реактивних безпілотних літальних апаратів, у повітряному просторі Польщі розпочато польоти військової авіації».

У командуванні зазначили, що задіяли «необхідні сили та засоби, які перебувають у його розпорядженні», а також додали, що наземні системи протиповітряної оборони та засоби радіолокаційної розвідки переведено у стан готовності.

Військові наголосили, що це були превентивні заходи для захисту національного повітряного простору. Паралельно Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) розіслав екстрене сповіщення жителям двох прикордонних регіонів — Подкарпатського та Люблінського воєводств.

«УВАГА! Російська авіація в Україні. Ситуація контролюється. Польські військово-повітряні сили діють у польському повітряному просторі. Очікуйте подальших оголошень», — йшлося в оголошенні.

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У Люблінському воєводстві розсилка охопила міста Люблін, Хелм, Замостя, Біла Підляська, а також Пулавський, Опольський, Люблінський, Красницький, Яновський, Влодавський, Ленчинський, Свідницький, Хелмський, Красноставський, Грубешівський, Замойський, Томашівський, Білґорайський, Луківський, Більський, Рицький, Радинський, Парчівський та Любартівський повіти.

У Підкарпатському воєводстві сповіщення отримали мешканці Тарнобжега, Ряшева (Жешува), Перемишля, Кросна, а також Тарнобжезького, Стальововольського, Ніжанського, Лежайського, Кольбушовського, Мелецького, Дембицького, Ропчицько-Сендзішовського, Ряшівського, Ланьцутського, Пшеворського, Ярославського, Любачівського, Ясельського, Стрижівського, Бжозовського, Перемишльського, Сяноцького, Ліського, Кросненського та Бещадського повітів.

Аеропорти в Любліні та Ряшеві тимчасово призупинили прийом і відправку рейсів. Пауза в їхній роботі тривала кілька десятків хвилин.

Понад годину потому Оперативне командування оголосило про завершення маневрів військової авіації. У відомстві повідомили, що наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартної операційної діяльності, адже атака РФ на Україну завершилася.

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«Повідомляємо Вас, що жодного порушення повітряного простору Республіки Польща не зафіксовано», — написали пізніше.

Польща звернулася до жителів прикордонних територій з Україною

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочок закликав жителів прикордонних населених пунктів бути готовими до повітряної загрози.

Заява пролунала після першого удару російських військ поблизу пункту пропуску на польсько-українському кордоні. У МВС наголосили, що РФ посилює тиск, намагаючись ізолювати Україну та перервати логістичні шляхи, а атаки за два кілометри від кордону значно підвищують ризики для самої Польщі.

Посадовець порадив людям скористатися спеціальним застосунком із рекомендаціями щодо дій під час небезпеки за відсутності укриттів. Зокрема, у приватних будинках пріоритетними місцями є гараж чи підвал, відповідні приміщення можна знайти й у багатоквартирних будинках, а ще одним варіантом залишається правило «двох стін».

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