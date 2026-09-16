Урсула фон дер Ляєн розповіла Європарламенту про Сашу Паскаль та її «Танець свободи»

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Очільниця Єврокомісії назвала дівчинку прикладом незламності українців. Вона нагадала, що Саша втратила ногу внаслідок російського ракетного удару, проте повернулася до спорту з протезом, продовжила тренуватися та здобувати перемоги.

Цього літа Фонд Ріната Ахметова організував для Олександри світове турне «Танець свободи». Саша виступила у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо, щоб розповісти світові про стійкість українців і боротьбу України за свободу.

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«Вона надихнула людей біля Ейфелевої вежі та на Таймс-сквер, у Ріо й Токіо. А сьогодні хоче донести своє послання сюди — у саме серце Європи. Сашо, ти є великим джерелом натхнення для всіх нас», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

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У своєму виступі президентка Європейської комісії також назвала удари Росії по українських містах свідомою стратегією терору. Водночас вона наголосила, що українці вже безліч разів довели: їхній дух неможливо зламати.

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