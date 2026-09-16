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Урсула фон дер Ляєн розповіла Європарламенту про Сашу Паскаль та її «Танець свободи»
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про Олександру Паскаль та її світове турне «Танець свободи» під час щорічного звернення про стан Європейського Союзу. Саша була присутня у сесійній залі Європарламенту у Страсбурзі, де її привітали європейські парламентарі.
Очільниця Єврокомісії назвала дівчинку прикладом незламності українців. Вона нагадала, що Саша втратила ногу внаслідок російського ракетного удару, проте повернулася до спорту з протезом, продовжила тренуватися та здобувати перемоги.
Цього літа Фонд Ріната Ахметова організував для Олександри світове турне «Танець свободи». Саша виступила у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо, щоб розповісти світові про стійкість українців і боротьбу України за свободу.
«Вона надихнула людей біля Ейфелевої вежі та на Таймс-сквер, у Ріо й Токіо. А сьогодні хоче донести своє послання сюди — у саме серце Європи. Сашо, ти є великим джерелом натхнення для всіх нас», — сказала Урсула фон дер Ляєн.
У своєму виступі президентка Європейської комісії також назвала удари Росії по українських містах свідомою стратегією терору. Водночас вона наголосила, що українці вже безліч разів довели: їхній дух неможливо зламати.