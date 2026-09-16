Що зробити з батареями перед опалювальним сезоном / © ТСН

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І для цього зовсім не обов’язково годинами орудувати ганчіркою чи намагатися дістатися до кожної щілини пилососом. Знадобляться лише звичайний пакет для сміття та фен, пишуть в Kobieta.wp.pl.

Навіщо чистити батареї перед опалювальним сезоном

Навіть якщо зовні радіатор здається чистим, усередині нього може накопичитися чимало пилу. Особливо багато його осідає між секціями та у вузьких місцях, куди складно дістатися під час звичайного прибирання.

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Коли батарея нагрівається, тепле повітря підіймається вгору, а разом із ним у кімнаті починають циркулювати дрібні частинки пилу. Тому перед увімкненням опалення радіаторам варто приділити кілька хвилин.

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Крім того, шар забруднень на поверхні та всередині батареї точно не сприяє ефективному теплообміну. Тож регулярне очищення радіатора — це не лише питання охайності.

Як почистити батарею від пилу за допомогою фена

Як почистити батарею всередині, якщо рукою туди не дістатися? Є надзвичайно простий спосіб, для якого не доведеться розбирати радіатор:

Візьміть великий пакет для сміття та розмістіть його під батареєю. За потреби краї можна закріпити скотчем, щоб пакет не зміщувався. Після цього візьміть звичайний фен. Спрямуйте потік повітря в отвори батареї зверху та поступово пройдіться вздовж усього радіатора. Сильний потік повітря видуватиме пил із важкодоступних місць униз, а пакет допоможе його зібрати.

Важливий нюанс: для такого прибирання краще використовувати холодний або ледь теплий потік повітря, а сам радіатор має бути вимкненим і холодним. Фен не варто підносити впритул до поверхні.

Після цього залишиться протерти батарею зовні вологою серветкою або ганчіркою.

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Чому пакет тут відіграє важливу роль

Можна просто продути радіатор феном, але тоді значна частина пилу опиниться на підлозі, меблях та інших поверхнях — і після очищення батареї доведеться прибирати всю кімнату.

Пакет працює як своєрідний пилозбірник. Видуті забруднення потрапляють безпосередньо в нього, після чого пакет можна акуратно зняти та викинути.

Особливо корисним такий спосіб може бути для панельних радіаторів із решіткою зверху, всередині яких із часом накопичуються цілі клубки пилу.

Як часто потрібно чистити радіатори

Не варто чекати, доки всередині батареї утвориться товстий шар пилу. Зовнішню поверхню можна протирати під час звичайного прибирання, а ретельніше очищення варто проводити хоча б перед початком опалювального сезону.

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Якщо вдома є домашні тварини або батареї швидко забруднюються, робити це можна частіше.

Кілька хвилин роботи — і радіатор готовий до холодного сезону. А головне, для такого прибирання не потрібні спеціальні щітки чи дорогі засоби: звичайний фен і пакет для сміття можуть суттєво спростити завдання.

FAQ

Як почистити батарею від пилу всередині?

Один із найпростіших способів — використати фен. Під холодну батарею потрібно покласти великий пакет для сміття, а потік повітря спрямувати у внутрішні отвори радіатора зверху вниз. Повітря видуватиме пил із важкодоступних місць, а більша частина забруднень потрапить у пакет.

Як почистити батарею, не знімаючи її?

Для звичайного очищення від побутового пилу демонтувати батарею не потрібно. Спочатку можна видалити пил із внутрішніх частин феном або пилососом із вузькою насадкою, а потім протерти доступні поверхні вологою ганчіркою. Перед очищенням переконайтеся, що радіатор вимкнений і повністю охолов.

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