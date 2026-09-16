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Одна помилка пасажира спричинила евакуацію в аеропорту Варшави: що сталося
В аеропорту Шопена у Варшаві через залишений без нагляду багаж евакуювали частину терміналу. Підозрілу знахідку перевіряли піротехніки.
Аеропорт імені Фредеріка Шопена у Варшаві ввечері у вівторок тимчасово обмежив роботу через покинутий багаж. Частину пасажирів евакуювали, а підозрілу знахідку перевірили піротехніки.
Про це повідомило видання TVN Warszawa.
Правоохоронці дізналися про залишений без нагляду багаж незадовго до 19:00. Після цього до перевірки залучили Прикордонну службу, фахівці якої провели піротехнічне обстеження.
Поки тривала перевірка, доступ до частини аеропорту обмежили. Евакуація охопила зони відправлення А і Б, а також ділянку терміналу прибуття біля входу А1.
Зміни торкнулися і транспорту поблизу аеропорту. Рух біля терміналу відправлення тимчасово зупинили, виняток зробили лише для міських автобусів.
Близько 20:30 піротехніки закінчили роботу, після чого евакуацію завершили та відновили реєстрацію пасажирів. Інцидент позначився й на розкладі: в аеропорту повідомили про невеликі затримки окремих рейсів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фраза, яку 62-річна полька назвала жартом, запустила перевірку в аеропорту й коштувала їй 500 злотих.