Одна помилка пасажира спричинила евакуацію в аеропорту Варшави: що сталося

Покинутий багаж спричинив евакуацію в аеропорту Варшави / © Associated Press

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Аеропорт імені Фредеріка Шопена у Варшаві ввечері у вівторок тимчасово обмежив роботу через покинутий багаж. Частину пасажирів евакуювали, а підозрілу знахідку перевірили піротехніки.

Про це повідомило видання TVN Warszawa.

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Правоохоронці дізналися про залишений без нагляду багаж незадовго до 19:00. Після цього до перевірки залучили Прикордонну службу, фахівці якої провели піротехнічне обстеження.

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Поки тривала перевірка, доступ до частини аеропорту обмежили. Евакуація охопила зони відправлення А і Б, а також ділянку терміналу прибуття біля входу А1.

Зміни торкнулися і транспорту поблизу аеропорту. Рух біля терміналу відправлення тимчасово зупинили, виняток зробили лише для міських автобусів.

Близько 20:30 піротехніки закінчили роботу, після чого евакуацію завершили та відновили реєстрацію пасажирів. Інцидент позначився й на розкладі: в аеропорту повідомили про невеликі затримки окремих рейсів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фраза, яку 62-річна полька назвала жартом, запустила перевірку в аеропорту й коштувала їй 500 злотих.

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