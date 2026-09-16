Одна ошибка пассажира привела к эвакуации в аэропорту Варшавы: что произошло

Брошенный багаж стал причиной эвакуации в аэропорту Варшавы / © Associated Press

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Аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве во вторник вечером временно ограничил работу из-за брошенного багажа. Часть пассажиров была эвакуирована, а подозрительную находку проверили пиротехники.

Об этом сообщило издание TVN Warszawa.

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Правоохранители узнали о оставленном без присмотра багаже незадолго до 19:00. После этого к проверке привлекли Пограничную службу, специалисты которой провели пиротехническое обследование.

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Пока продолжалась проверка, доступ к части аэропорта был ограничен. Эвакуация охватила зоны вылета А и Б, а также участок терминала прилета возле входа А1.

Изменения коснулись и транспорта вблизи аэропорта. Движение возле терминала вылета временно приостановили, исключение сделали только для городских автобусов.

Около 20:30 пиротехники завершили работу, после чего эвакуация была завершена и возобновилась регистрация пассажиров. Инцидент повлиял и на расписание: в аэропорту сообщили о небольших задержках отдельных рейсов.

Напомним, ранее мы сообщали, что фраза, которую 62-летняя полька назвала шуткой, привела к проверке в аэропорту и обошлась ей в 500 злотых.

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