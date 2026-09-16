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Одна ошибка пассажира привела к эвакуации в аэропорту Варшавы: что произошло
В аэропорту Шопена в Варшаве из-за оставленного без присмотра багажа эвакуировали часть терминала. Подозрительную находку проверяли пиротехники.
Аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве во вторник вечером временно ограничил работу из-за брошенного багажа. Часть пассажиров была эвакуирована, а подозрительную находку проверили пиротехники.
Об этом сообщило издание TVN Warszawa.
Правоохранители узнали о оставленном без присмотра багаже незадолго до 19:00. После этого к проверке привлекли Пограничную службу, специалисты которой провели пиротехническое обследование.
Пока продолжалась проверка, доступ к части аэропорта был ограничен. Эвакуация охватила зоны вылета А и Б, а также участок терминала прилета возле входа А1.
Изменения коснулись и транспорта вблизи аэропорта. Движение возле терминала вылета временно приостановили, исключение сделали только для городских автобусов.
Около 20:30 пиротехники завершили работу, после чего эвакуация была завершена и возобновилась регистрация пассажиров. Инцидент повлиял и на расписание: в аэропорту сообщили о небольших задержках отдельных рейсов.
Напомним, ранее мы сообщали, что фраза, которую 62-летняя полька назвала шуткой, привела к проверке в аэропорту и обошлась ей в 500 злотых.