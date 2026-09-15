В Польше срочно эвакуировали людей из аэропорта: что произошло

Аэропорт Шопена в Варшаве

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В Польше в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена была объявлена частичная срочная эвакуация.

Об этом сообщает польское издание TVN24.

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По данным правоохранителей, эвакуацию обвинили из-за угрозы взрыва. Тревожный сигнал пришел вечером.

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«За несколько минут до 19:00 полиция получила информацию о заброшенном багаже. Пограничники сейчас проводят пиротехническую разведку. Людей эвакуировали из терминалов отправления А и Б, а также из терминала прибытия у входа А1», — заявил представитель Главного управления полиции Варшавы Павел Хмура.

Он также добавил, что из-за проверки власти временно приостановили движение частного транспорта возле терминала отправления, оставив проезд только для городских автобусов.

Информацию о проведении проверки подтвердили и в самой авиагавании. Представитель пресс-службы аэропорта имени Шопена Петр Рудзкий сообщил изданию tvnwarszawa.pl.

«Часть терминала эвакуировали из-за оставленного багажа», — сказал он, отметив, что идентификация вещей продолжается.

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Точное количество эвакуированных пассажиров и работников аэропорта администрация и правоохранители пока не уточнили.

Напомним, Польша усиливает защиту пунктов пропуска и пограничной инфраструктуры на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Соответствующее решение приняло польское правительство.

Также из-за постоянной воздушной угрозы со стороны Российской Федерации Польша вводит временную зону ограничения полетов вдоль восточной границы с Украиной и Беларусью.

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