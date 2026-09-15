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Сборная Украины по волейболу потерпела первое поражение на Евро-2026
"Сине-желтые" проиграли действующим чемпионам Европы — полякам.
Сборная Украины по волейболу уступила Польше в матче заключительного, пятого тура группового этапа чемпионата Европы-2026.
Поединок завершился поражением "сине-желтых" со счетом 0:3 по сетам (20:25, 13:25, 22:25).
Полное видео матча Украина — Польша
Для сборной Украины это первое поражение на Евро-2026. До этого команда Рауля Лосано одолела Израиль (3:1), обыграла Северную Македонию (3:0), одолела действующих вице-чемпионов мира — Болгарию (3:1) и победила Португалию (3:0).
После поражения от поляков сборная Украины (12 очков, 5 матчей) занимает второе место в своей группе чемпионата Европы. Лидирует Польша (12 баллов, 4 поединка), которая является действующим победителем континентального первенства.
Турнирная таблица. Группа B
1. Польша — 4 победы (4 матча), 12 очков (12:0 разница сетов)
2. Украина — 4 победы (5), 12 очков (12:5)
3. Болгария — 3 победы (4), 9 очков (10:4)
4. Португалия — 1 победа (5), 4 очка (5:12)
5. Израиль — 1 победа (4), 2 очка (5:11)
6. Северная Македония — 0 побед (4), 0 очков (0:12)
Поражение от поляков означает, что сборная Украины потеряла шансы финишировать на первом месте. В то же время, "сине-желтые" могут опуститься и на третью позицию, это будет зависеть от результата игры Болгария — Польша.
В случае победы болгар в трех сетах украинцы займут третье место в группе. В других случаях наша команда завершит групповой этап на втором месте.
Отметим, что украинцы еще после матча с Болгарией досрочно вышли в плей-офф Евро-2026. Своего соперника в 1/8 финала "сине-желтые" узнают по итогам группового раунда.
Для сборной Украины это четвертый подряд выход в плей-офф мужского Евро по волейболу. На предыдущем чемпионате Европы "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по волейболу не сумела выйти в плей-офф женского Евро-2026.