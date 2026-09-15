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Ольховцы — Шахтер: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/16 финала Кубка Украины
Чемпион Украины стартует в национальном Кубке поединком против аутсайдера Второй лиги.
В четверг, 17 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27 между донецким "Шахтером" и "Ольховцами" из одноименного села Закарпатской области.
Поединок состоится на стадионе "Ольховцы-Арена-Парк" в селе Ольховцы. Игра начнется в 15:00.
Для "Шахтера" это будет первый матч в текущем розыгрыше Кубка Украины, тогда как "Ольховцы" стартовали с 1/32 финала, где сенсационно победили представителя УПЛ — одесский "Черноморец" (1:0).
Где смотреть матч Ольховцы — Шахтер
В Украине поединок "Ольховцы" — "Шахтер" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Прямую трансляцию матча также будет производить YouTube-канал УПЛ ТВ.
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Ольховцы" — "Шахтер".
Прогноз букмекеров на матч Ольховцы — Шахтер
Абсолютным фаворитом матча букмекеры считают "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,03. Ничья — 10,50. Выигрыш хозяев — 39,00.
Победитель одноматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала Кубка Украины.
Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.
Сейчас "Шахтер" занимает второе место в УПЛ, имея 15 очков после шести сыгранных матчей. Подопечные Арды Турана по дополнительным показателям уступают лишь "Полесью", которое нанесло "оранжево-черным" единственное поражение в этом сезоне (0:2).
В предыдущем матче "Шахтер" разобрался с "Черноморцем" (2:0) в рамках шестого тура УПЛ. До этого донецкий клуб стартовал в Лиге чемпионов боевой ничьей против нидерландского ПСВ (1:1).
"Ольховцы" находятся на последней позиции в группе A турнирной таблицы Второй лиги, набрав 2 очка за пять матчей. В предыдущем поединке команда из Закарпатской области проиграла клубу "Днестр" Залещики (0:2) в рамках шестого тура Второй лиги.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).