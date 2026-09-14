- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 1031
- Время на прочтение
- 2 мин
"Динамо" с рекордным голом Ярмоленко разгромило "Эпицентр" в матче УПЛ
Команда Игоря Костюка прервала двухматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Украины.
"Динамо" разгромило "Эпицентр" в домашнем матче шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 3:0.
"Бело-синие" открыли счет в конце первого тайма — на 42-й минуте Андрей Ярмоленко в штрафной площадке соперника точно пробил под перекладину после передачи Николая Шапаренко.
Это 124-й гол Ярмоленко в чемпионате Украины. 36-летний капитан "Динамо" повторил бомбардирский рекорд УПЛ, сравнявшись с экс-форвардом киевлян Максимом Шацким в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
На старте второго тайма подопечные Игоря Костюка удвоили свое преимущество в счете — на 50-й минуте Джастин Лонвейк ударом в одно касание замкнул прострел Алексея Сыча с правого фланга.
На 85-й минуте динамовцы сделали счет разгромным — Матвей Пономаренко забил красивым прямым ударом со штрафного в ближнюю "девятку".
Обзор матча "Динамо" — "Эпицентр"
Таким образом, столичный клуб прервал свою двухматчевую безвыигрышную серию в УПЛ. До этого "Динамо" разгромно проиграло "Буковине" (0:3) и сыграло вничью против ЛНЗ (0:0).
Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на четвертое место в УПЛ, имея 10 очков после пяти сыгранных матчей. "Эпицентр" с 8 баллами после шести поединков опустился на шестую строчку.
В следующем туре УПЛ киевляне сразится с "Зарей", а команда из Хмельницкой области примет "Левый Берег". Оба матча состоятся 19 сентября.
Ранее сообщалось, что "Полесье" обыграло "Левый Берег" и вернулось на первое место в УПЛ.