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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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92
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"Динамо" з рекордним голом Ярмоленка розгромило "Епіцентр" у матчі УПЛ

Команда Ігоря Костюка перервала двоматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті України.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

"Динамо" розгромило "Епіцентр" у домашньому матчі шостого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 3:0.

"Біло-сині" відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 42-й хвилині Андрій Ярмоленко у штрафному майданчику суперника влучно пробив під поперечину після передачі Миколи Шапаренка.

Це 124-й гол Ярмоленка у чемпіонаті України. 36-річний капітан "Динамо" повторив бомбардирський рекорд УПЛ, зрівнявшись з ексфорвардом киян Максимом Шацьких у списку найкращих бомбардирів в історії турніру.

На старті другого тайму підопічні Ігоря Костюка подвоїли свою перевагу в рахунку — на 50-й хвилині Джастін Лонвейк ударом в один дотик замкнув простріл Олексія Сича з правого флангу.

На 85-й хвилині динамівці зробили рахунок розгромним — Матвій Пономаренко забив красивим прямим ударом зі штрафного в ближню "дев'ятку".

Таким чином, столичний клуб перервав свою двоматчеву безвиграшну серію в УПЛ. До цього "Динамо" розгромно програло "Буковині" (0:3) та зіграло внічию проти ЛНЗ (0:0).

Завдяки цій перемозі "Динамо" піднялося на четверте місце в УПЛ, маючи 10 очок після п'яти зіграних матчів. "Епіцентр" з 8 балами після шести поєдинків опустився на шосту сходинку.

У наступному турі УПЛ кияни позмагається із "Зорею", а команда з Хмельницької області прийме "Лівий Берег". Обидва матчі відбудуться 19 вересня.

Раніше повідомлялося, що "Полісся" обіграло "Лівий Берег" і повернулося на перше місце в УПЛ.

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