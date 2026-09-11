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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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354
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"Карпати" розібралися з "Колосом" і вийшли на перше місце в УПЛ

Львів'яни щонайменше тимчасово обійшли "Полісся" та "Шахтар" у турнірній таблиці.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Колос" — "Карпати"

"Колос" — "Карпати" / © ФК Колос

"Карпати" на виїзді обіграли "Колос" у стартовому матчі шостого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 0:2.

Уже на 9-й хвилині зустрічі гості відкрили рахунок — свій третій гол у поточному розіграші УПЛ забив Назарій Русин.

На 20-й хвилині львівський клуб подвоїв свою перевагу — влучним ударом відзначився французький форвард "зелено-білих" Жозеф Сері.

Огляд матчу "Колос" — "Карпати"

Після цієї перемоги "Карпати" (13 очок) очолили турнірну таблицю УПЛ, обійшовши "Полісся" та "Шахтар" (по 12 балів), які мають матч у запасі. "Колос" (2 пункти) залишився на передостанній, 15-й позиції.

У наступному матчі "Карпати" та "Колос" знову зійдуться між собою — 17 вересня у межах 1/16 фіналу Кубка України.

Потім "леви" 20 вересня приймуть "Верес" у поєдинку 7-го туру УПЛ, а ковалівці того ж дня позмагаються з "Кудрівкою".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здолало вінницьку "Ниву" та вийшло до 1/8 фіналу Кубка України.

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