"Карпати" розібралися з "Колосом" і вийшли на перше місце в УПЛ

"Колос" — "Карпати" / © ФК Колос

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"Карпати" на виїзді обіграли "Колос" у стартовому матчі шостого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 0:2 .

Уже на 9-й хвилині зустрічі гості відкрили рахунок — свій третій гол у поточному розіграші УПЛ забив Назарій Русин.

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На 20-й хвилині львівський клуб подвоїв свою перевагу — влучним ударом відзначився французький форвард "зелено-білих" Жозеф Сері.

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Огляд матчу "Колос" — "Карпати"

Після цієї перемоги "Карпати" (13 очок) очолили турнірну таблицю УПЛ, обійшовши "Полісся" та "Шахтар" (по 12 балів), які мають матч у запасі. "Колос" (2 пункти) залишився на передостанній, 15-й позиції.

У наступному матчі "Карпати" та "Колос" знову зійдуться між собою — 17 вересня у межах 1/16 фіналу Кубка України.

Потім "леви" 20 вересня приймуть "Верес" у поєдинку 7-го туру УПЛ, а ковалівці того ж дня позмагаються з "Кудрівкою".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здолало вінницьку "Ниву" та вийшло до 1/8 фіналу Кубка України.

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