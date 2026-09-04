Яке церковне свято в Україні 11 вересня

Церковне свято 11 вересня / © unsplash.com

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11 вересня (24 вересня), в православному календарі день пам’яті преподобної Теодори Олександрійської. Преподобна Теодора жила в Олександрії приблизно у V столітті. Вона була заміжньою та, за переказами, мала чоловіка, з яким жила у достатку. Однак одного дня жінка піддалася спокусі й зрадила чоловіка.

Згодом Теодора усвідомила свій гріх і відчула глибоке каяття. Вона не могла знайти душевного спокою та вирішила присвятити своє подальше життя покаянню і молитві.

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Спочатку Теодора звернулася за духовною порадою. Усвідомивши, що щире покаяння може змінити людину, вона вирішила залишити минуле позаду та розпочати зовсім інше життя.

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Щоб чоловік не зміг її знайти, Теодора залишила дім. Вона переодягнулася в чоловічий одяг, змінила зовнішність і назвала себе Феодором.

Під цим ім’ям вона прийшла до чоловічого монастиря та попросила прийняти її до братії. Ніхто не здогадувався, що перед ними насправді жінка.

У монастирі Теодора жила дуже скромно. Вона багато молилася, виконувала важку роботу, постилася та терпляче переносила всі випробування. Її життя стало шляхом постійного покаяння і смирення.

Одного разу на Теодору, яку всі вважали чоловіком, звели тяжке наклепницьке звинувачення. Жінка, яка жила неподалік монастиря, народила дитину та заявила, що батьком є монах Феодор.

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Теодора не стала виправдовуватися і не відкрила своєї справжньої таємниці. Вона смиренно прийняла звинувачення та була вигнана з монастиря.

Дитину залишили разом із нею. Теодора не відмовилася від хлопчика і почала самостійно його виховувати. Вона жила у злиднях, терпіла голод і нестатки, однак не нарікала на свою долю.

Через кілька років, побачивши її терпіння та покору, монахи дозволили Теодорі повернутися до монастиря разом із дитиною.

До кінця життя ніхто з братії не знав, що монах Феодор насправді був жінкою. Лише після смерті преподобної відкрилася її таємниця.

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Тоді монахи зрозуміли, наскільки великим було її смирення. Теодора могла захистити себе від несправедливих звинувачень, однак не зробила цього, оскільки вважала всі випробування частиною свого шляху покаяння.

За переказами, її чоловік також згодом дізнався про долю дружини. Усвідомивши, яким був її духовний подвиг, він залишив мирське життя та присвятив себе служінню Богові.

Церковне свято в Україні 11 вересня за старим календарем

За старим календарем в Україні 11 вересня вшановували Усікновення голови Івана Хрестителя. Згідно з Євангелієм, Іван Хреститель відкрито викривав царя Ірода Антипу за незаконний шлюб з Іродіадою, дружиною його брата. Під час бенкету донька Іродіади Саломія своїм танцем так сподобалася Іродові, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. За порадою матері дівчина попросила голову Івана Хрестителя. Цар наказав виконати її прохання.

Прикмети 11 вересня

Народні прикмети 11 вересня / © pexels.com

Якщо 11 вересня гримить грім — осінь буде довгою та теплою.

Журавлі відлітають у вирій — очікували раннього похолодання та зими.

Гуси летять у теплі краї — до дощової погоди.

Що не можна робити 11 вересня

Не радили цього дня й байдикувати — день варто було провести в роботі та корисних справах. Окремо застерігали від чужих речей, знайдених на землі: за повір’ями, якщо підняти такий предмет, разом із ним можна накликати на себе чужі проблеми, хвороби або негатив.

Що можна робити 11 вересня

У народній традиції цей день називали Федориними вечорницями. Наші предки збиралися за спільним столом, спілкувалися та готували різноманітні страви з капусти. Саме тому особливе місце в меню цього дня посідали голубці, капусняк та інші капустяні наїдки.

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