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Дрони дісталися Каспійська: пролунали вибухи, атаковано місцевий порт (відео)
Дрони атакували Каспійськ, де базується флот Російської Федерації.
У ніч проти 11 вересня невідомі безпілотники атакували територію агресорки Росії. Зокрема, під ударом опинився порт у місті Каспійськ, що в Дагестані.
Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+ опублікували відео, зафільмовані місцевими, на яких чути звуки вибухів. Традиційно росіяни скаржаться на неспокійну ніч.
Офіційної інформації про «прильоти» і пошкодження наразі немає. Адміністрація Каспійська під ранок лише закликала жителів дотримуватися правил безпеки під час атак безпілотників.
Зауважимо, що у Каспійську та поблизу міста розташовані військові об’єкти й кораблі Каспійської флотилії РФ. Росія використовує їх для логістичного забезпечення та завдання ракетних ударів по Україні.
Як повідомлялося, минулої ночі, 10 вересня, Республіку Дагестан сколихнули потужні вибухи через атаку безпілотників. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що було атаковано морський торговий порт у Дагестані. За даними компані Fire Point, що порт атакували дрони FP-1.