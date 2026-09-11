Дрони дісталися Каспійська: пролунали вибухи, атаковано місцевий порт (відео)

Дим після вибуху. / © Getty Images

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У ніч проти 11 вересня невідомі безпілотники атакували територію агресорки Росії. Зокрема, під ударом опинився порт у місті Каспійськ, що в Дагестані.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+ опублікували відео, зафільмовані місцевими, на яких чути звуки вибухів. Традиційно росіяни скаржаться на неспокійну ніч.

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Офіційної інформації про «прильоти» і пошкодження наразі немає. Адміністрація Каспійська під ранок лише закликала жителів дотримуватися правил безпеки під час атак безпілотників.

Зауважимо, що у Каспійську та поблизу міста розташовані військові об’єкти й кораблі Каспійської флотилії РФ. Росія використовує їх для логістичного забезпечення та завдання ракетних ударів по Україні.

Дата публікації 07:35, 11.09.26 Кількість переглядів 10 Нічна атака на Росію: під ударом опинився порт Каспійська

Як повідомлялося, минулої ночі, 10 вересня, Республіку Дагестан сколихнули потужні вибухи через атаку безпілотників. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що було атаковано морський торговий порт у Дагестані. За даними компані Fire Point, що порт атакували дрони FP-1.

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