У Сочі палає порт: росіяни повідомляють про атаку морських дронів та БпЛА

Атака українських дронів / © ТСН.ua

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Увечері 9 вересня порт у російському Сочі, за повідомленнями місцевих пабліків, атакували морські безпілотники та безпілотні літальні апарати. На тлі атаки в районі порту спалахнула масштабна пожежа.

Про це свідчать відео, які очевидці та місцеві Telegram-канали публікують у соцмережах.

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На оприлюднених кадрах чутно звуки вибухів, а також постріли з вогнепальної зброї. Ймовірно, стрілянина пов’язана зі спробами російських сил відбити атаку морських дронів.

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Водночас із відео неможливо достовірно встановити, які саме об’єкти стали цілями атаки.

На інших кадрах видно масштабну пожежу, яка охопила територію порту. Причини займання та інформація про можливі пошкодження наразі офіційно не встановлені.

Місцеві російські пабліки пишуть про комбіновану атаку на Сочі із застосуванням морських дронів та безпілотників.

Мешканцям міста рекомендують зачинити вікна, що виходять у бік моря, а також залишити приміщення. Такі рекомендації можуть бути пов’язані з густим димом, який утворився внаслідок масштабної пожежі в районі порту.

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Офіційних підтверджень усіх обставин атаки, зокрема інформації про характер пошкоджень та можливі наслідки для об’єктів у порту, наразі немає.

Нагадаємо, напередодні, у ніч проти 9 вересня, українські спецпризначенці заявили про ураження російського фрегата «Адмірал Ессен» під час атаки на військово-морську базу в Новоросійську. На палубній надбудові корабля, за оприлюдненими повідомленнями, спалахнула пожежа.

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