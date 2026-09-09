В Сочи горит порт: россияне сообщают об атаке морских дронов и БПЛА

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

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Вечером 9 сентября, по сообщениям местных пабликов, порт в российском Сочи подвергся атаке со стороны морских беспилотников и беспилотных летательных аппаратов. На фоне атаки в районе порта разразился масштабный пожар.

Об этом свидетельствуют видео, которые очевидцы и местные Telegram-каналы публикуют в соцсетях.

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На обнародованных кадрах слышны звуки взрывов, а также выстрелы из огнестрельного оружия. Вероятно, стрельба связана с попытками российских сил отразить атаку морских дронов.

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В то же время по видео невозможно достоверно установить, какие именно объекты стали целями атаки.

На других кадрах виден масштабный пожар, охвативший территорию порта. Причины возгорания и информация о возможных повреждениях пока официально не установлены.

Местные российские паблики пишут о комбинированной атаке на Сочи с использованием морских дронов и беспилотников.

Жителям города рекомендуют закрыть окна, выходящие в сторону моря, а также покинуть помещения. Такие рекомендации могут быть связаны с густым дымом, образовавшимся в результате масштабного пожара в районе порта.

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Официальных подтверждений всех обстоятельств атаки, в частности информации о характере повреждений и возможных последствиях для объектов в порту, пока нет.

Напомним, накануне, в ночь на 9 сентября, украинские спецназовцы заявили о поражении российского фрегата «Адмирал Эссен» во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. На палубной надстройке корабля, согласно опубликованным сообщениям, вспыхнул пожар.

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