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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Головоломка со спичками: только одна перестановка – и уравнение станет правильным (фото)

Задача кажется простой. Но только на первый взгляд.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Головоломка со спичками: только одна перестановка – и уравнение станет правильным (фото)

Головоломка со спичками / © pexels.com

В Сети набирает популярность головоломка со спичками. Нужно за 10 секунд передвинуть только одну спичку, чтобы неправильное уравнение превратилось в правильное.

Об этом пишет blikk.

На первый взгляд найти ответ несложно, однако головоломка требует внимательности и умения взглянуть на цифры и математические знаки нестандартно.

Суть таких задач состоит не только в скорости. Нужно заметить, какой элемент можно изменить одним движением и как это повлияет сразу на несколько частей уравнения.

Головоломка

Головоломка

Какую спичку нужно передвинуть

Решение состоит в том, чтобы забрать левую нижнюю спичку из цифры 8 и положить ее в знак «минус».

В результате цифра 8 превращается в 9, а знак «минус» — в «плюс».

Так неправильное уравнение становится верным:

9+4=13

Итак, для решения головоломки достаточно одного движения, но сначала нужно заметить возможность одновременно изменить цифру и математический знак.

Подобные головоломки с спичками заставляют отказаться от привычного образа мышления и внимательнее присматриваться к деталям. Именно поэтому задачи, которые кажутся простыми на первый взгляд, могут оказаться более сложными.

Напомним и о фруктовой математической головоломке. Проверьте, как хорошо вы помните правила выполнения арифметических действий.

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