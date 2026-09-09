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Головоломка со спичками: только одна перестановка – и уравнение станет правильным (фото)
Задача кажется простой. Но только на первый взгляд.
В Сети набирает популярность головоломка со спичками. Нужно за 10 секунд передвинуть только одну спичку, чтобы неправильное уравнение превратилось в правильное.
Об этом пишет blikk.
На первый взгляд найти ответ несложно, однако головоломка требует внимательности и умения взглянуть на цифры и математические знаки нестандартно.
Суть таких задач состоит не только в скорости. Нужно заметить, какой элемент можно изменить одним движением и как это повлияет сразу на несколько частей уравнения.
Какую спичку нужно передвинуть
Решение состоит в том, чтобы забрать левую нижнюю спичку из цифры 8 и положить ее в знак «минус».
В результате цифра 8 превращается в 9, а знак «минус» — в «плюс».
Так неправильное уравнение становится верным:
9+4=13
Итак, для решения головоломки достаточно одного движения, но сначала нужно заметить возможность одновременно изменить цифру и математический знак.
Подобные головоломки с спичками заставляют отказаться от привычного образа мышления и внимательнее присматриваться к деталям. Именно поэтому задачи, которые кажутся простыми на первый взгляд, могут оказаться более сложными.
Напомним и о фруктовой математической головоломке. Проверьте, как хорошо вы помните правила выполнения арифметических действий.