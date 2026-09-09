ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Головоломка із сірниками: лише одна перестановка — і рівняння стане правильним (фото)

Завдання здається простим. Але лише на перший погляд.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Головоломка із сірниками: лише одна перестановка — і рівняння стане правильним (фото)

Головоломка із сірниками / © pexels.com

В Мережі набирає популярності головоломка із сірниками. Потрібно за 10 секунд пересунути лише один сірник, щоб неправильне рівняння перетворилося на правильне.

Про це пише blikk.

На перший погляд знайти відповідь нескладно, однак головоломка вимагає уважності та вміння подивитися на цифри й математичні знаки нестандартно.

Суть таких завдань полягає не лише у швидкості. Потрібно помітити, який саме елемент можна змінити одним рухом і як це вплине одразу на кілька частин рівняння.

Головоломка

Головоломка

Який сірник потрібно пересунути

Розв'язання полягає в тому, щоб забрати лівий нижній сірник із цифри 8 та покласти його на знак «мінус».

У результаті цифра 8 перетворюється на 9, а знак «мінус» — на «плюс».

Так неправильне рівняння стає правильним:

9 + 4 = 13

Отже, для розв'язання головоломки достатньо одного руху, але спочатку потрібно помітити можливість одночасно змінити і цифру, і математичний знак.

Подібні головоломки із сірниками змушують відмовитися від звичного способу мислення та уважніше придивлятися до деталей. Саме тому завдання, які здаються простими на перший погляд, можуть виявитися значно складнішими.

Нагадаємо і про фруктову математичну головоломку. Перевірте, наскільки добре ви пам’ятаєте правила виконання арифметичних дій.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie