Головоломка із сірниками: лише одна перестановка — і рівняння стане правильним (фото)

Головоломка із сірниками / © pexels.com

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В Мережі набирає популярності головоломка із сірниками. Потрібно за 10 секунд пересунути лише один сірник, щоб неправильне рівняння перетворилося на правильне.

Про це пише blikk.

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На перший погляд знайти відповідь нескладно, однак головоломка вимагає уважності та вміння подивитися на цифри й математичні знаки нестандартно.

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Суть таких завдань полягає не лише у швидкості. Потрібно помітити, який саме елемент можна змінити одним рухом і як це вплине одразу на кілька частин рівняння.

Головоломка

Який сірник потрібно пересунути

Розв'язання полягає в тому, щоб забрати лівий нижній сірник із цифри 8 та покласти його на знак «мінус».

У результаті цифра 8 перетворюється на 9, а знак «мінус» — на «плюс».

Так неправильне рівняння стає правильним:

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9 + 4 = 13

Отже, для розв'язання головоломки достатньо одного руху, але спочатку потрібно помітити можливість одночасно змінити і цифру, і математичний знак.

Подібні головоломки із сірниками змушують відмовитися від звичного способу мислення та уважніше придивлятися до деталей. Саме тому завдання, які здаються простими на перший погляд, можуть виявитися значно складнішими.

Нагадаємо і про фруктову математичну головоломку. Перевірте, наскільки добре ви пам’ятаєте правила виконання арифметичних дій.

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