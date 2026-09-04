На перший погляд ці малюнки однакові: спробуйте знайти 12 відмінностей

Візуальна головоломка

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На перший погляд перед вами дві абсолютно однакові картинки: кіт сидить у саду, поруч стоять квіти, чашка, кошик із яблуками та лежить книжка. Але варто придивитися уважніше — і стає зрозуміло, що між зображеннями є відмінності.

Пропонуємо ненадовго відкласти справи та перевірити свою спостережливість. Завдання здається простим, однак деякі зміни помітити значно складніше, ніж інші.

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Чому корисно шукати відмінності

Головоломки на пошук відмінностей — це насамперед цікава розвага, яка водночас змушує зосередитися на деталях. Щоб виконати завдання, потрібно уважно розглядати предмети, запам’ятовувати їхнє розташування та постійно порівнювати дві картинки.

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Такі вправи залучають зорову увагу, спостережливість і робочу пам’ять. А ще це простий спосіб на кілька хвилин переключитися з повсякденних справ на одне конкретне завдання.

Водночас результат не варто сприймати як тест на інтелект чи стан пам’яті. Якщо ви не знайшли всі відмінності, це означає лише те, що автори головоломки вдало заховали деякі деталі.

Що потрібно зробити

Перед вами дві майже однакові садові сцени. На обох зображеннях у центрі сидить кіт, а навколо нього розташовані ті самі предмети.

Потрібно знайти 12 відмінностей. Спробуйте спочатку виконати завдання без підказок і лише після цього переходьте до відповіді.

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Щоб нічого не пропустити, зручно порівнювати картинки поступово. Почніть, наприклад, із верхнього лівого кута й рухайтеся вниз. Звертайте увагу не лише на те, чи є предмет на своєму місці, а й на його форму, колір та дрібні деталі.

Візуальна головоломка: знайдіть відмінності

Знайшли відмінності? Тоді перевіряйте результат.

Правильна відповідь

Якщо ви вже порівняли обидва малюнки, перевірте, чи вдалося помітити всі зміни.

Будиночок для птахів — на лівому малюнку це закрита шпаківня, а на правому — відкрита годівничка. Пташка — на правому зображенні вона сидить усередині годівнички, а на лівому її немає. Віконниці — сині на лівому малюнку та зелені на правому. Квіти під вікном — білі змінилися на червоні. Гортензії біля кота — сині на першому малюнку та рожеві на другому. Глечик — сині смужки замінив малюнок із лавандою. Книжка — синя стала червоною. Чашка — замість синьої квітки на ній з’явилося червоне серце. Миска з яблуками — змінилися її колір і візерунок: синій квітковий орнамент став червоним у білий горошок. Яблука — одне з жовтих яблук стало зеленим, змінилося й розташування плодів. Плед — синьо-білий став червоно-білим. Деталь біля книжки — на лівій картинці лежить біла квітка, а на правій — зелений листок.

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