Десять зачісок, які миттєво омолоджують жінок після 60: стилісти назвали найефектніші варіанти

Стильні зачіски для жінок після 60 років / © pexels.com

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Особливо це актуально після 60 років, коли структура волосся може змінюватися, а пасма часто стають тоншими та сухішими.

Перукарі радять звертати увагу не стільки на вік, скільки на густоту, текстуру волосся, форму обличчя та бажаний рівень догляду. Сучасні зачіски для жінок після 60 можуть бути як короткими, так і довгими — головне, щоб вони створювали рух, легкість і гармонійно обрамляли обличчя.

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Ось 10 варіантів стрижок і зачісок, які допоможуть створити свіжий та сучасний образ.

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Текстурована стрижка піксі

Піксі давно стала однією з найпопулярніших коротких стрижок для жінок після 60. Але замість абсолютно гладкої форми варто спробувати текстурований варіант із пасмами різної довжини.

Шари додають волоссю руху та допомагають створити додатковий об’єм у верхній частині голови. Це особливо доречно, якщо волосся стало тоншим.

Ще одна перевага піксі — простота укладання. Для повсякденного образу часто достатньо невеликої кількості текстурувального засобу, щоб виділити окремі пасма.

Довгі шари з косим чубчиком

Необов’язково коротко стригти волосся після 60 років. Якщо вам подобається довжина і волосся достатньо густе, чудовим рішенням можуть стати м’які багатошарові пасма.

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Шари прибирають зайву важкість і роблять зачіску більш рухливою. А косий чубчик створює м’яку асиметричну лінію біля обличчя.

Такий варіант добре підходить тим, хто хоче зберегти довжину, але прагне зробити образ легшим і сучаснішим.

Класичний боб з об’ємом

Боб залишається безпрограшним варіантом для жінок різного віку. Після 60 особливо вдало виглядає форма від підборіддя до плечей із додатковим об’ємом біля коренів.

Правильно підібрана довжина допомагає створити чіткіший контур обличчя, а легка текстура не дозволяє стрижці мати надто суворий вигляд.

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Якщо волосся тонке, стиліст може додати делікатні шари або зробити злегка подовжену передню частину. Для укладання підійде кругла щітка, яка допоможе підняти волосся біля коренів.

М’які хвилі до плечей

Легкі хвилі — ще один спосіб візуально зробити волосся густішим. На відміну від дрібних завитків, великі м’які хвилі мають природній вигляд та додають зачісці динаміки.

Довжина до плечей дозволяє зберегти жіночність образу, але водночас не створює надмірного навантаження на тонке волосся.

Для створення хвиль можна використовувати плойку з великим діаметром, бігуді або навіть заплести злегка вологе волосся перед сном.

Недбалий лоб

Лоб — це подовжений варіант боба, а його більш розслаблена версія чудово підходить тим, хто не хоче надто короткої стрижки.

Багатошаровість і трохи недосконала текстура роблять зачіску сучасною та додають волоссю руху. Довжина приблизно до ключиць або трохи нижче дозволяє експериментувати з укладанням.

Таку стрижку можна носити прямою, хвилястою або просто висушувати природним способом, якщо текстура волосся це дозволяє.

Короткі кучері з об’ємом на маківці

Власницям кучерявого волосся зовсім не обов’язково боротися з природною текстурою. Навпаки, правильно сформовані локони можуть стати головною перевагою образу.

Коротка стрижка з акцентом на об’єм у верхній частині голови візуально витягує силует і привертає увагу до очей.

Важливо, щоб форму підбирав майстер, який добре працює з кучерями, адже після висихання вони можуть значно змінювати свою довжину та форму.

Пір’ясті шари з підкрученими кінчиками

Багатошарові «пір’ясті» пасма повертають у зачіску легкість і рух. Особливо цікавий вигляд вони мають, якщо кінчики спрямувати назовні.

Така техніка створює м’який контур навколо обличчя та додає образу грайливості. При цьому зачіска не виглядає надто суворою або статичною.

Щоб отримати характерну форму, під час сушіння можна використовувати круглу щітку, спрямовуючи кінчики волосся назовні.

Французький боб до підборіддя

Французький боб — вибір для тих, хто хоче одночасно елегантну та невибагливу зачіску.

Довжина до підборіддя створює чіткий силует, а легка недбалість і м’яка текстура не дають образу мати занадто строгий вигляд.

Коротша довжина також може візуально зробити тонке волосся густішим. Особливо ефектно французький боб виглядає з невеликою хвилею або зачесаним набік пасмом.

Багатошарова коротка стрижка з легким чубчиком

Якщо хочеться короткої зачіски, але класична піксі здається занадто сміливою, варто звернути увагу на багатошарову коротку стрижку.

Повітряний, тонкий чубчик м’яко обрамляє лоб, а шари додають волоссю текстури. Така форма не потребує складного укладання і добре підходить для сучасного повсякденного образу.

Головний секрет — уникати надто жорстких ліній. М’які переходи та легка текстура роблять зачіску природнішою.

Стрижка до ключиць із пасмами біля обличчя

Для тих, хто не хоче розлучатися з довжиною, чудовим варіантом стане стрижка до ключиць із багатошаровими пасмами, що обрамляють обличчя.

Вона дає достатньо довжини для різноманітного укладання, але водночас не дозволяє волоссю мати важкий вигляд.

Пасма біля обличчя спрямовують увагу на очі, вилиці та посмішку. А носити таку зачіску можна по-різному: випрямити волосся, зробити легкі хвилі або просто заправити його за вуха.

Як вибрати зачіску після 60 років

Немає універсальної стрижки, яка однаково добре підійде кожній жінці. Важливо враховувати форму обличчя, густоту та текстуру волосся, а також те, скільки часу ви готові витрачати на щоденне укладання.

Якщо волосся стало тоншим, стилісти часто радять звертати увагу на боби, лоби, короткі текстуровані стрижки та м’які шари, які створюють ілюзію більшої густоти. Водночас надмірне проріджування кінчиків або важка однорівнева форма можуть зробити тонке волосся візуально ще рідшим.

Також не варто вважати, що після 60 років волосся обов’язково має бути коротким. Довжина може залишатися будь-якою, якщо вона відповідає типу волосся, рисам обличчя та вашому особистому стилю.

Найкраща зачіска — та, у якій ви почуваєтеся впевнено. Омолоджувальний ефект не обов’язково означає спробу виглядати молодшою на десятки років. Сучасна форма, здоровий блиск, природний рух і правильно підібрана довжина вже здатні помітно освіжити образ.

FAQ

Які зачіски молодять жінок після 60 років?

Найчастіше для свіжого та сучасного образу обирають текстуровану піксі, боб, лоб, м’які хвилі, багатошарові стрижки та зачіски з пасмами, що обрамляють обличчя. Вони додають волоссю руху, допомагають створити об’єм і роблять контури зачіски м’якшими.

Яка стрижка найкраще підходить жінкам після 60 років?

Універсального варіанту немає. Для тонкого волосся можуть добре підійти боб, лоб або коротка багатошарова стрижка, а власницям густого чи кудрявого волосся можна залишити більше довжини. Під час вибору варто враховувати форму обличчя, структуру волосся та бажаний час на укладання.

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