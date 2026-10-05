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Своє бачення переговорів він виклав у колонці на «Українській правді», опублікованій 4 жовтня.

Депутат пропонує починати з конкретних питань безпеки, поступово розширюючи коло домовленостей. Першочерговими напрямами він називає судноплавство, енергетику, цивільну інфраструктуру та обмеження бойових дій.

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«Для мене головна ціль зараз одна: зберегти якомога більше українців», — пише Гончаренко.

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Необхідність переговорів він обґрунтовує людськими втратами, руйнуванням підприємств і виїздом українців за кордон. За його оцінкою, війна на виснаження погіршує становище України, а кожні наступні умови, які їй пропонують, стають гіршими.

Одним з інструментів депутат бачить поетапне послаблення санкцій проти російських енергоресурсів. Натомість Москва має припинити далекобійні удари, розблокувати Чорне море та обмежити бойові дії Донбасом. Послаблення санкцій, за його пропозицією, можливе лише після виконання Росією відповідних зобов’язань.

«Відновилися удари — санкції автоматично повертаються», — пояснює депутат.

Водночас Гончаренко пропонує вести кілька переговорних напрямів паралельно. Кожна угода має отримати власний предмет, строк і гаранта. Це, за задумом автора, дозволить продовжувати виконання інших домовленостей, навіть якщо Росія зірве одну з них.

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Для гарантів депутат визначає три умови: важелі впливу на Москву, довіру України та власну вигоду від виконання угоди. Зокрема, безпеку судноплавства він пропонує забезпечувати за участю Туреччини, а до продовольчого напрямку залучати Єгипет і Саудівську Аравію. Відносини з гарантами, пояснює Гончаренко, мають будуватися на конкретних інтересах.

Припинення ударів по цивільних об’єктах він також бачить як послідовність окремих угод: щодо шкіл, лікарень, мостів, залізниці та житлових будинків. Досвід виконання таких домовленостей, на його думку, має створити основу для ширших переговорів.

До питання Донбасу Гончаренко пропонує переходити після досягнення інших домовленостей. Серед можливих варіантів він називає нейтральну зону, взаємне відведення військ або зону під контролем ООН. Фіксація лінії контролю, наголошує депутат, не повинна означати юридичного визнання окупації.

Гончаренко окремо підкреслює, що переговори мають передбачати взаємні поступки: «Домовленість означає, що на поступки йдуть обидві (!) сторони».

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Того ж дня Володимир Зеленський, коментуючи заклики окремих депутатів до переговорів із Росією, заявив, що «не можна прогинатися під Путіна і під Росію», та наголосив на відповідальності народних обранців. У цитатах, оприлюднених «Інтерфакс-Україна», президент не назвав прізвищ депутатів і не розглядав конкретних переговорних пропозицій.

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