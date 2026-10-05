Сильні вибухи та смерть посеред дороги: росіяни підступно атакували великий обласний центр України

Наслідки атаки по Харкову / © ДСНС

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Підступний подвійний удар по Харкову: російські війська атакували «Бандеролями» цивільний сектор міста, коли люди вже спали. Одна ракета поцілила просто в дорогу — вбила людину, ще шестеро отримали поранення, серед них — поліцейські.

На місці атаки побувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

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Нічний удар прийшовся по спальному району міста. Ворожі ракети поцілили поруч із житловою забудовою та підприємством. Люди, які вже спали у своїх квартирах, здригнулися від пронизливого свисту, після якого будинки захиталися від потужної вибухової хвилі.

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Підступна тактика повторного удару

Російські воєнні злочинці вкотре застосували свою підступну тактику повторного удару: щойно мешканці почали оговтуватися від першого вибуху та виводити рідних із понівечених квартир — окупанти атакували знову. Лічені секунди вирішували все — дорослі буквально на ходу загортали дітей у ковдри та витягали в коридори.

«Зателефонувала донька й каже: "Мамо, у нас приліт!". Це просто жах... Під час першого прильоту дитина 6 років ще спала. Вона її бігом у ковдру і витягує в коридор на сходи. А під час другого уже було дуже гучно, тільки й встигли вибігти», — розповідає харків'янка Катерина.

Загиблий водій та поранені правоохоронці

Російська ракета поцілила прямісінько в дорожнє покриття. Тієї миті повз місце вибуху проїжджав цивільний автомобіль. 42-річний водій загинув на місці, а його пасажирка отримала тяжкі травми.

Щойно на місце прибули екстрені служби та патрульні екіпажі, аби допомогти людям, росіяни вдарили знову. Поранення дістали двоє поліцейських, які працювали в епіцентрі влучання. Інші надзвичайники та мешканці дивом устигли сховатися в укриття.

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«І ми бачимо, що влучання "Бандеролей" є, і дуже важко їх перехопити, бо на дуже низькій висоті від землі вони працюють. Крім цього, швидкість дуже висока. Тобто сьогодні дуже важко їх перехопити», — зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Наслідки ворожої атаки

Внаслідок вибухів спалахнула масштабна пожежа — горіли нежитлові будівлі та заклад харчування. Рятувальники приборкували полум'я кілька годин. У щонайменше п'яти навколишніх багатоповерхівках повибивало шибки.

Від самого ранку в пошкоджених дворах комунальні бригади прибирають гори розтрощеного скла з тротуарів, оперативно зашивають віконні контури деревиною та обстежують перебиті електромережі.

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