"Не все можна сказати по телефону": Зеленський поговорив з Туском та заінтригував заявою

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили підготовку України до зими, безпекові виклики та готуються зустрітися особистонайближчим часом.

Про це повідомив Зеленський у Мережі.

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Президент України поінформував про розмову з прем’єр-міністром Польщі.

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«Кожного дня замість миру Росія обирає ескалацію. І ми дуже вдячні Польщі за те, що в такий складний час отримуємо необхідну допомогу. Сьогодні говорив із Прем’єр-міністром Дональдом Туском та особисто висловив подяку за солідарність і підтримку», — йдеться у заяві Зеленського.

Зеленський також розповів Туску про підготовку можливих тристоронніх зустрічей на технічному рівні за участю України, США та Росії. За словами глави держави, українська сторона не створює жодних перешкод для проведення таких переговорів. Водночас він наголосив — важливо, щоб США провели необхідну підготовку та забезпечили готовність російської сторони.

«Обговорили й підготовку нашої енергомережі до зими та інші чутливі питання. Не все можна сказати по телефону в деталях — домовилися про особисту зустріч ближчим часом«, — зазначив Зеленський.

Він також висловив вдячність Туску та Польщі за підтримку. Президент України наголосив, що лише спільними зусиллями європейських країн можна зупинити Росію та не допустити подальшого поширення війни.

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До слова, 4 вересня Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві оголосив про новий пакет підтримки від ФРН на суму понад 1,3 млрд євро, який включає зброю, підтримку енергетики та кошти на виробництво перехоплювачів для боротьби з дронами. Крім того, Україна та Німеччина підписали 15 угод і документів на загальну суму понад 8,5 млрд євро щодо безпекової співпраці, виробництва озброєння та спільних проєктів.

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