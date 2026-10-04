Зеленський оголосив про новий пакет допомоги від Німеччини: що отримає Україна

Зеленський, Мерц / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив про новий комплексний пакет підтримки від Німеччини. Його сума склала понад 1,3 млрд євро.

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Києві, передає ТСН.ua.

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За словами українського лідера, допомога включатиме озброєння, а також підтримку української енергетики напередодні зими. Окремо передбачені кошти на виробництво нових перехоплювачів для боротьби з реактивними ударними безпілотниками.

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«Є новий комплексний пакет підтримки для України, більше ніж мільярд триста мільйонів євро. Це зброя, яка допоможе зараз, підтримка для нашої енергетики, це дуже важливо», — сказав він.

Крім того, Україна та Німеччина підписали 15 угод і документів. Вони стосуються безпекової співпраці, виробництва озброєння, закупівель, замовлень для німецької промисловості та спільних проєктів в Україні.

Зеленський повідомив, що загальна вартість домовленостей перевищує 8,5 млрд євро. Також сторони уклали окрему домовленість, яка має розширити можливості спільної протидії безпілотникам.

Як зазначалося раніше, Зеленський та Мерц відвідали місце російського удару по Національній академії наук у Києві. Під час візиту пролунала повітряна тривога, але його не зупинили. Зеленський наголосив, що у столиці загроза є постійною.

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