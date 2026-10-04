Попри повітряну тривогу: Зеленський та Мерц відвідали місце російського удару по НАН

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом відвідав місце влучання російського безпілотника по Національній академії наук України в Києві. Внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще семеро були поранені. Президент наголосив, що ціллю атаки була саме будівля Академії наук.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

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«Точно знаємо, що це був умисний удар, є відповідні відео. Російські терористи просто хотіли вдарити по Академії наук і зруйнувати її. Абсолютно жахлива атака», — заявив Зеленський.

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Президент також подякував Фрідріху Мерцу за те, що канцлер прибув на місце удару попри повітряну тривогу та російські атаки на Київ.

«Це потрібний і хоробрий сигнал від канцлера особисто та всієї Німеччини. Дякую, Фрідріху», — зазначив Зеленський.

Як ми писали, російський удар по Києву 28 вересня спричинив масштабну пожежу в будівлі Національної академії наук України. В епіцентрі влучання були зруйновані другий і третій поверхи, а вибухова хвиля пошкодила автомобілі на парковці та сусідні приміщення. Через сильну пожежу та задимлення люди були змушені вибиратися з будівлі через вікна, а на місці працювали рятувальники та пошукові собаки. Внаслідок атаки у Шевченківському районі загинули щонайменше двоє людей.

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