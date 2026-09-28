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Що залишилося від Академії наук у Києві після атаки: кадри з місця
У Києві дрони РФ влучили в будівлю Академії наук. Є значні руйнування. На місці працюють рятувальники.
У Києві 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України. Внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
Академія наук у Києві охоплена вогнем після атаки РФ
Через стрімке поширення вогню ситуація стала критичною: люди були змушені вибиратися назовні просто через вікна, аби не згоріти живцем.
Вибухова хвиля та уламки завдали значних руйнувань і навколишній території. На розташованій поруч парковці повністю понівечено автомобілі, а в сусідніх приміщеннях повибивало вікна та повиривало двері.
«Це епіцентр влучання. Ви бачите, що третій-другий поверх геть зруйновані. Тут уже на місці працюють собакопошуківці, аби зрозуміти, чи може бути жертв більше», — зазначила Юлія Кирієнко.
Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС та бригади швидкої допомоги. Вогнеборці приборкують полум’я та ліквідовують сильне задимлення, щоб зайти всередину й перевірити, чи залишається хтось у будівлі.
Зараз триває рятувальна операція. Залишається сподіватися, що внаслідок атаки вдасться уникнути людських жертв.
Атака РФ на Київ 28 вересня — останні новини
Нагадаємо, у центрі Києва внаслідок удару російського дрона по Шевченківському району 28 вересня загинуло щонайменше двоє людей.
Попри це влучання зафіксували ще деяких у районах — Оболонському, Шевченківському та Дарницькому. У Шевченківському районі спалахнула будівля Національної академії наук України, люди вилазять через вікна, намагаючись врятуватися.