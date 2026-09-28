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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Що залишилося від Академії наук у Києві після атаки: кадри з місця

У Києві дрони РФ влучили в будівлю Академії наук. Є значні руйнування. На місці працюють рятувальники.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак Фото автора: Юлія Кирієнко Юлія Кирієнко
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Атака на НАН у Києві 28 вересня

Атака на НАН у Києві 28 вересня / © ТСН

У Києві 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України. Внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Академія наук у Києві охоплена вогнем після атаки РФ

Через стрімке поширення вогню ситуація стала критичною: люди були змушені вибиратися назовні просто через вікна, аби не згоріти живцем.

Вибухова хвиля та уламки завдали значних руйнувань і навколишній території. На розташованій поруч парковці повністю понівечено автомобілі, а в сусідніх приміщеннях повибивало вікна та повиривало двері.

«Це епіцентр влучання. Ви бачите, що третій-другий поверх геть зруйновані. Тут уже на місці працюють собакопошуківці, аби зрозуміти, чи може бути жертв більше», — зазначила Юлія Кирієнко.

Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС та бригади швидкої допомоги. Вогнеборці приборкують полум’я та ліквідовують сильне задимлення, щоб зайти всередину й перевірити, чи залишається хтось у будівлі.

Зараз триває рятувальна операція. Залишається сподіватися, що внаслідок атаки вдасться уникнути людських жертв.

Атака РФ на Київ 28 вересня — останні новини

Нагадаємо, у центрі Києва внаслідок удару російського дрона по Шевченківському району 28 вересня загинуло щонайменше двоє людей.

Попри це влучання зафіксували ще деяких у районах — Оболонському, Шевченківському та Дарницькому. У Шевченківському районі спалахнула будівля Національної академії наук України, люди вилазять через вікна, намагаючись врятуватися.

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