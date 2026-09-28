«Сектор стендапу з елементами цирку»: як ініціатива MILFtech від Ірини Терех розлютила Мережу

За що у Мережі «розносять» Ірину Терех

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В українському оборонному секторі розгорівся скандал навколо ініціативи MILFtech, яку започаткувала співзасновниця компанії Fire Point Ірина Терех. Проєкт мав на меті залучати жінок до інженерії та STEM, але провокативна назва ініціативи викликала хвилю критики в соцмережах.

Публічні обговорення швидко вийшли за межі самого неймінгу. Журналісти, активісти та представники громадських організацій поставили під сумнів доречність такої комунікації у воєнний час, а також почали обговорювати діяльність Fire Point, державне фінансування компанії та інші публічні заяви Ірини Терех.

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ТСН зібрала найцікавіші тези з публічного скандалу.

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Від жарту до скандалу: як ініціатива MILFtech спричинила обурення у суспільстві

В українському секторі оборонних технологій з’явилася нова соціально-освітня ініціатива MILFtech, покликана залучати жінок до інженерії та руйнувати стереотипи в оборонно-промисловому комплексі. Про створення спільноти з гучною назвою повідомила співзасновниця defense-tech-компанії Fire Point Ірина Терех у влозі маркетолога Андрія Федоріва.

За словами підприємниці, штат Fire Point наразі налічує 7500 співробітників, серед яких частка жінок становить лише 15%. Початковий задум щодо заснування такого об’єднання виник як звичайний жарт, але згодом трансформувався у масштабний проєкт.

Наразі ініціатива передбачає кілька ключових напрямів розвитку. Зі слів Ірини Терех, незабаром під брендом MILFtech оприлюднять спеціальний маніфест, створять мережу взаємопідтримки та розгорнуть кампанію з популяризації STEM-освіти й інженерних спеціальностей серед дівчат і жінок незалежно від їхнього віку.

Варто зазначити, що юридичну основу під проєкт заклали заздалегідь: Ірина Терех офіційно зареєструвала відповідну торгову марку ще 16 березня. Поява бренд-нейму з провокативною підтекстовою назвою викликала активний резонанс у Мережі, зумовивши хвилю жвавої критики, бурхливі коментарі та навіть публічний скандал.

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Як розкритикували ідею і за що

Гостра реакція з боку громадськості не забарилася: в Центрі протидії корупції різко засудили нову ініціативу, схарактеризувавши її як «щонайменше невдалий жарт».

Очільник ЦПК Віталій Шабунін оприлюднив офіційний документ, який підтверджує, що протягом останніх півтора року компанія Fire Point одержала з державного бюджету 107,4 мільярда гривень лише на виробництво безпілотників.

Голова організації підкреслив, що повністю поділяє прагнення компанії створювати українську балістичну зброю. Водночас він зауважив, що така риторика з боку підприємства, яке оперує колосальними публічними коштами, суттєво підриває віру в позитивний результат.

«Їхня нова ініціатива — MILFtech — виглядає щонайменше дуже невдалим жартом. Особливо на фоні постійних повітряних тривог. Ця клоунада лишає все менше надії, але додає все більше холодної злості».

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Політична оглядачка та авторка каналу «Кулуари Забєліної» Юлія Забєліна також прокоментувала неймінг проєкту:

«Можна якось в особливо чутливих сферах, відомствах та підприємствах, порадити наймати фахових спеціалістів з комунікацій? (…) От потрапляє на очі заява Ірини Терех, CEO Fire Point, про те, що вона зареєструвала торгівельну марку MILFtech, з очевидними натяками, мовляв, от як ми перейменували мілтек, і сміється», — пише Забєліна.

Вона додала, що, можливо, в інші часи це навіть було б смішно, але не тоді, коли українцям на голови летять реактивні дрони та ракети, люди роздратовані й чекають, коли полетить українська балістика на ворога.

«Будувати комунікації мілтек-компанії, навколо якої ще й стільки було всього в медіа за останній час, треба зовсім на іншому, тихіше і фаховіше».

Київський активіст і волонтер спільноти «Армія SOS» Юрій Касьянов також у доволі гострій формі розкритикував слова Терех.

«Fire Point нарешті визнала, що вони мілФ-тек компанія і навіть зареєстрували торговельну марку, і замість балістики тепер роблять футболки і блокноти».

Політичний аналітик Дмитро Биков також критично висловився щодо ситуації. На його думку, Ірину Терех та її заяви про балістичне озброєння та реєстрацію бренду «Мілф Тек» надто активно медійно просувають у різноманітних інтерв’ю. Експерт підкреслив, що ця назва є адаптацією з вираженим сексуальним підтекстом абревіатури MilTech (Military technologies — військові технології).

За його спостереженнями, це вже не перший випадок, коли співзасновниця компанії вдається до подібних неоднозначних метафор у серйозних розмовах. Крім усього, він звернув увагу на манеру спілкування жінки, назвавши її «маркетинговою оболонкою грандіозної оборудки».

Експерт також вказав на те, що генеральний директор підприємства має зв’язки з Москвою та сумнівну репутацію. На його переконання, саме завдяки масштабним державним контрактам Fire Point перетворилася на монополіста й переманила до себе провідних конструкторів після занепаду ДП «Державне Київське конструкторське бюро „Луч“».

До загального обговорення приєднався й журналіст Богдан Буткевич, який іронічно закликав суспільство не критикувати співзасновницю компанії за створену ініціативу, а навпаки — подякувати їй за таку публічну відвертість.

«І сприйматимемо її слова як офіційну чесну заяву від цієї контори — щодо переходу в інший сектор економіки. Сектор стендапу з елементами циркової вистави. А українська балістика? А шо балістика: пожартували — й досить».

Користувачка Tia Rozhanchuk поставила під сумнів тезу про те, що ключовим бар’єром для жінок у сфері оборонних технологій є суто дискримінація чи стереотипи щодо «чоловічих» професій, які можна подолати лише словами підтримки.

Авторка допису підкреслила, що значна частина жінок не має профільної освіти або свідомо уникає роботи у сферах ОПК та виробництва через безпекові ризики. Вона зазначила, що кадровий дефіцит спричинений низькою популярністю технічних спеціальностей — зокрема фізики, математики та інженерії — серед дівчат, які частіше обирають інші напрями.

Жінка поцікавилася, чи мала керівниця Fire Point особистий досвід роботи у виробничому цеху та чи сприймає за приклад досвід жінок радянської доби або Великої Британії часів Другої світової війни, які були змушені ставати до заводських верстатів через військові потреби.

«І останнє питання до пані Терех: а чи безпечним є їх виробництво чи навіть r&d, щоб жінки йшли туди на роботу без ризику залишити своїх дітей сиротами? Не було нещасних випадків на виробництві? Я нічого не стверджую — я тільки питаю. Футболки і блокноти (чи що там у неї) не залучать жінок в мілтек, бо проблема не в гендерних стереотипах».

Критикувати почали не лише назву ідеї

Свою оцінку висловила й журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, яка звернула увагу на контраст у публічній діяльності Ірини Терех. Медійниця зауважила, що співзасновниця Fire Point розповідає про унікальну продукцію свого підприємства, яку не можна демонструвати з міркувань безпеки через ризик російських ударів, хоча ще кілька років тому в ефірах телеканалу Freedom вона займалася виготовленням звичайних бетонних кашпо для рослин.

Гумористичний допис щодо ситуації опублікувала й журналістка Лєна Чиченіна. Медійниця саркастично запропонувала розвиток нової концепції «MILFtech» призначенням «мами Стіфлера» на посаду міністра оборони, а самого Стіфлера — головнокомандувачем.

За її словами, якщо залучати «погані жарти» як зброю для подолання ворога, то безпілотники можуть взагалі не знадобитися. Журналістка з гумором підсумувала, що українське суспільство, загартоване вітчизняними гумористичними шоу, цілком готове до подібних комунікацій.

Водночас журналістка Олена Шкарпова зосередила увагу на фінансовому боці інтерв’ю співзасновниці Fire Point. Вона зауважила, що позитивно сприйняла сам жарт про «MILFtech» та більшість відповідей спікерки, однак її здивували твердження щодо фінансування розробок.

На ситуацію відреагував і журналіст Михайло Ткач, на думку якого поява ініціатив на кшталт «MILFtech» підкреслює глибоку прірву між вигодонабувачами війни та тими, хто від неї потерпає. Медійник зазначив, що подібний рівень життя та статус відповідних осіб стали можливими лише завдяки війні та монопольному доступу до державних ресурсів і влади. На його переконання, ключові бенефіціари процесів остаточно втратили зв’язок із реальністю й суспільними настроями.

Ткач також звернув увагу на видалення критичного допису фахівчині зі стратегічних комунікацій Любові Цибульської про наслідки непрофесіоналізму й корупції, іронічно додавши, що замість реальних результатів у переговорах чи балістичного озброєння суспільству пропонують мерч на кшталт футболок.

Зі свого боку, колишній народний депутат Борислав Береза з сарказмом оцінив перспективи зареєстрованої торгової марки. На його думку, з подібним стартапом компанії варто одразу виходити на платформи OnlyFans чи PornHub, де результат буде швидшим, ніж у випадку з вітчизняною балістикою від Fire Point, про яку багато говорять, але яку ніхто не бачив. Екснардеп підкреслив, що сумнівається в доцільності залучення державних коштів під такий проєкт, хоча й не виключає будь-якого розвитку подій.

Своєю чергою, дописувач Тарас Козак звернув увагу на стрімку кар’єру Ірини Терех. Він зауважив, що її підприємство залізобетонних виробів раніше спеціалізувалося на виготовленні бетонних вуличних меблів, тоді як уже з 2023 року вона обійняла посади генеральної та головної технічної директорки Fire Point — компанії з багатомільярдними оборотами, яка взялася за розробку та виробництво ракетного озброєння.

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