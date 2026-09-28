Княгиня Шарлін у стильному білому жакеті та штанях приїхала на зустріч із президентським подружжям Франції

Президент Макрон, княгиня Шарлін, князь Альбер II і Брижит Макрон / © Getty Images

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Князь Альбер II та княгиня Шарлін зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон на зустрічі під назвою «Біля витоків Європи: за мир і єдність», що проходить у конференц-центрі імені Робера Шумана в Меці.

На зустрічі також був присутній Папа Римський, який у ці дні перебуває з візитом у Франції.

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Президент Макрон, княгиня Шарлін, князь Альбер II і Брижит Макрон / © Getty Images

Княгиня Шарлін одягла білий короткий жакет із перлинною вишивкою на горловині, білі прямі штани зі стрілками, взула нюдові туфлі-човники на підборах і в руках тримала білу сумку Lady Dior на короткій ручці. Княгиня зібрала волосся в лаконічну зачіску та зробила денний макіяж.

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Князь Альбер II був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та темно-синій краватці.

Президент Макрон, княгиня Шарлін, князь Альбер II і Брижит Макрон, а також Папа Римський Лев XIV / © Getty Images

Перша леді Бріжит Макрон вдягла на зустріч темну сукню-міді з блискавкою ззаду і взула шкіряні туфлі на високих підборах. А президент Макрон був також у темно-синьому класичному костюмі у поєднанні з білою сорочкою та краваткою.

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