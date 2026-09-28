ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Маринована броколі: рецепт на зиму

Хрустка, ароматна та пікантна — маринована броколі легко урізноманітнить ваші домашні запаси.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
37 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Маринована броколі

Маринована броколі / © Credits

Броколі не обов’язково залишати лише для супів, запіканок або гарнірів. Ця капуста чудово підходить і для домашнього маринування. У готовому вигляді вона залишається приємно хрусткою, а часник, гірчиця, лавровий лист і чорний перець додають їй насиченого аромату. Фудблогерка Аліна Мартин розповіла про простий рецепт, для якого знадобиться всього кілька доступних інгредієнтів.

Із зазначеної кількості продуктів можна приготувати дві півлітрові банки.

Інгредієнти

броколі
700–800 г
часник
4–5 зубчиків
лавровий листок
2 шт.
чорний перець
8–10 горошин
гірчиця у зернах
1 ч. л
вода
500 мл
сіль
1 ст. л
цукор
2 ст. л
оцет 9%
50 мл

Приготування

  1. Броколі розберіть на невеликі суцвіття та добре промийте.

  2. Опустіть у киплячу воду на 2–3 хв, після чого одразу охолодіть холодною водою, так капуста збереже приємну текстуру.

  3. У стерильні банки покладіть часник, лавровий лист, чорний перець і зерна гірчиці.

  4. Щільно наповніть ємності броколі.

  5. Для маринаду воду доведіть до кипіння, додайте сіль і цукор та проваріть 1–2 хв.

  6. Зніміть із вогню та лише після цього влийте оцет.

  7. Гарячим маринадом залийте броколі до самого верху.

  8. Накрийте банки кришками та стерилізуйте 10 хв після закипання води.

  9. Потім закрутіть, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Після приготування банки варто зберігати у прохолодному темному місці, а взимку подавати як самостійну закуску чи доповнення до основних страв.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie