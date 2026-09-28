Маринована броколі: рецепт на зиму

Маринована броколі / © Credits

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Броколі не обов’язково залишати лише для супів, запіканок або гарнірів. Ця капуста чудово підходить і для домашнього маринування. У готовому вигляді вона залишається приємно хрусткою, а часник, гірчиця, лавровий лист і чорний перець додають їй насиченого аромату. Фудблогерка Аліна Мартин розповіла про простий рецепт, для якого знадобиться всього кілька доступних інгредієнтів.

Із зазначеної кількості продуктів можна приготувати дві півлітрові банки.

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Інгредієнти броколі 700–800 г часник 4–5 зубчиків лавровий листок 2 шт. чорний перець 8–10 горошин гірчиця у зернах 1 ч. л вода 500 мл сіль 1 ст. л цукор 2 ст. л оцет 9% 50 мл

Приготування

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Броколі розберіть на невеликі суцвіття та добре промийте. Опустіть у киплячу воду на 2–3 хв, після чого одразу охолодіть холодною водою, так капуста збереже приємну текстуру. У стерильні банки покладіть часник, лавровий лист, чорний перець і зерна гірчиці. Щільно наповніть ємності броколі. Для маринаду воду доведіть до кипіння, додайте сіль і цукор та проваріть 1–2 хв. Зніміть із вогню та лише після цього влийте оцет. Гарячим маринадом залийте броколі до самого верху. Накрийте банки кришками та стерилізуйте 10 хв після закипання води. Потім закрутіть, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Після приготування банки варто зберігати у прохолодному темному місці, а взимку подавати як самостійну закуску чи доповнення до основних страв.

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