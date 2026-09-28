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- Астрологія
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Якому знаку зодіаку пощастить 29 вересня
Удача потрібна завжди й усім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 вересня?
День негативної космічної енергетики, яку астрологи часто називають «сатанинською» або «диявольською». У такий час ми схильні вчиняти вчинки, про які згодом говоримо як про серйозні помилки.
Щоб уникнути їх, потрібно якомога менше спілкуватися з іншими — особливо з тими, хто налаштований вороже. Вкрай обережно слід ставитися до незнайомців, які несподівано з’явилися у вашому колі спілкування — важко сказати, яку мету вони переслідують стосовно нас. Найкраще — звичайно, якщо випаде така можливість, — провести день на самоті в стінах рідного дому.
Риби
Зірки радять Рибам скористатися енергією цього дня, щоб позбутися всього, що віджило своє, і не тільки не тішить, а й гальмує їхній життєвий та професійний рух уперед.
Це може стосуватися не лише речей чи процесів, а й стосунків із людьми, які останнім часом припинили бути їм близькими. Найімовірніше, усвідомлення необхідності розставання прийшло не одразу, а поступово, але цього дня терпіння остаточно вичерпається. Шкодувати про те, що сталося, не варто — все відбудеться в максимально сприятливий час, після чого життя почне налагоджуватися.
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