Як відшити друга, який у вас закохався: 4 дієві способи / © Credits

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Дружба між чоловіком і жінкою може бути легкою, теплою та абсолютно платонічною. Проте іноді один із друзів починає бачити у цих стосунках потенційний роман. Особливо складно, коли люди багато спілкуються, часто бачаться та вже мають емоційну близькість — про це розповіло видання PureWow.

Натяки у такій ситуації можуть здаватися найделікатнішим способом показати, що ви — просто друзі. Проте якщо людина їх не помічає чи свідомо ігнорує, час переходити до конкретніших дій.

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Дайте стосункам трохи простору

Якщо ви регулярно бачитеся чи постійно пишете одне одному, можна трохи зменшити інтенсивність спілкування. Наприклад, зустрічатися рідше та не відповідати на повідомлення миттєво.

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Такий підхід може спрацювати, якщо ви не надто близькі та романтичний інтерес лише починає проявлятися. Однак для дуже близької дружби цього може бути замало.

Якщо натяки не працюють — поговоріть

Коли дружба справді важлива, найкращим рішенням може стати відверта розмова. Почати її варто з того, що ви цінуєте ці стосунки, а потім спокійно пояснити, що вас непокоїть і якими ви надалі їх бачите.

Головне — говорити не звинуваченнями, а пояснити, що ви хочете зберегти саме дружні стосунки та зовсім не розглядаєте їх як романтичні.

Менше дипломатії — більше прямоти

Якщо людина продовжує ігнорувати ваші сигнали, настав час відмовитися від надмірної делікатності. Не потрібно вигадувати складні натяки чи намагатися показати свою незацікавленість через поведінку.

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Чітке повідомлення на кшталт «я хочу, щоб наші стосунки залишалися виключно дружніми» може бути набагато чеснішим і зрозумілішим. Щоб така розмова завершувалася чітким розумінням взаємних очікувань і того, яка поведінка є прийнятною у вашій дружбі.

Ви відповідаєте лише за себе

Найбільший страх у таких ситуаціях, що після відвертої розмови дружба зміниться чи навіть припиниться. На жаль, контролювати реакцію іншої людини неможливо. Ви можете лише чесно пояснити власну позицію, водночас показати, що цінуєте дружбу та не хочете навмисно завдати болю. Якщо інша людина не готова прийняти встановлені вами межі — це вже її рішення.

Не кожен романтичний інтерес можна зупинити тонкими натяками. Якщо людина не розуміє чи не приймає ваших сигналів, найздоровішим варіантом стає спокійна та відверта розмова. Так, після неї може бути незручно, проте чіткі межі допомагають обом зрозуміти, де закінчується дружба та починаються очікування, яких ви не поділяєте.

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