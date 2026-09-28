Які дрова довго горять і дають найбільше жару: такі поліна називають "вічними"

Які дрова довго горять / © www.freepik.com/free-photo

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Коли потрібно опалювати будинок, дачу чи приміщення піччю, важливо не лише мати достатній запас дров, а й правильно вибрати деревину. Одні поліна швидко спалахують і так само швидко перетворюються на попіл, а інші довго тліють, утворюють багато жару та допомагають підтримувати тепло протягом тривалого часу. Саме такі дрова в побуті іноді називають «вічними».

Які дрова горять найдовше

Серед найщільніших порід деревини для опалення особливо цінні граб, дуб і ясен. Вони мають високу щільність, тому горять повільніше за легку деревину та довше зберігають жар.

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Граб часто називають одним із найкращих варіантів для печі. Щільна деревина довго горить, дає багато тепла і залишає великий шар жару. Такі поліна особливо зручні, коли потрібно, щоб не доводилося постійно їх підкладати.

Дубові дрова також відрізняються тривалим горінням. Вони добре підходять для підтримання стабільного тепла, але перед використанням мають достатньо просохнути. Сира дубова деревина горітиме значно гірше, димітиме й віддаватиме менше корисного тепла.

Ясен за властивостями близький до дубу. Він дає багато жару, досить довго горить і цінується як паливо для печей та камінів.

До гарних твердих порід також належать клен, бук та акація. Їхня деревина досить щільна, тому такі дрова можуть довго підтримувати високу температуру.

Чому одні дрова горять довше за інші

Головний фактор — щільність деревини. Чим більше деревної речовини міститься в поліні, тим більше енергії воно може віддати під час горіння.

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Водночас навіть найкраща порода не покаже своїх переваг, якщо дрова сирі. Волога частина тепла витрачається на випаровування води, через що полум’я стає слабшим, а диму та відкладень у димоході може бути більше.

Для опалення найкраще використовувати сухі колоті дрова, які зберігалися в провітрюваному місці під навісом. Поліна не повинні лежати просто на землі та постійно контактувати з вологою.

Ще один нюанс — розмір полін. Великі товсті шматки деревини зазвичай горять довше, тоді як дрібні швидше розгораються. Тому для ефективного опалення зручно поєднувати поліна різного розміру: дрібні використовувати для розпалювання, а великі щільні — для тривалого горіння.

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