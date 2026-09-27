А ви знали, що туалетний папір не можна зберігати у ванній: куди його треба класти

Де зберігати туалетний папір / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Багато хто зберігає запас туалетного паперу просто у ванній кімнаті — на полиці, у шафці або навіть біля унітаза. Це здається логічним і зручним, адже все необхідне завжди під рукою. Проте ванна кімната не є найкращим місцем для тривалого зберігання паперових виробів. Головна причина — висока вологість. Під час душу або гарячої ванни в повітрі накопичується водяна пара, а папір легко вбирає вологу. Через це рулони можуть втрачати міцність, деформуватися, набувати неприємного запаху або навіть покриватися слідами плісняви, якщо довго лежать у сирому приміщенні.

Чому запас туалетного паперу краще прибрати з ванної

Особливо швидко вбирає вологу папір, який зберігається у відкритому пакованні. Навіть якщо рулони на перший погляд залишаються сухими, постійні перепади температури та вологості поступово впливають на їхню якість.

Реклама

Ще одна проблема — безпосередня близькість до унітаза. Під час змивання в повітря можуть потрапляти дрібні краплі води, тому зберігати великий запас паперу відкритим поруч із туалетом не варто.

Реклама

Один рулон для щоденного використання можна залишити у ванній, але запас туалетного паперу краще перенести в сухе приміщення.

Де правильно зберігати туалетний папір

Найкраще місце для зберігання туалетного паперу — суха шафа або комора, де немає високої вологості та різких перепадів температури. Це може бути шафа в коридорі, гардеробній, спальні або іншому сухому приміщенні.

Якщо місця в квартирі небагато, рулони можна скласти в закритий пластиковий контейнер із кришкою. Такий спосіб особливо зручний для великого запасу: папір не припадатиме пилом і буде захищений від випадкового потрапляння вологи.

Не варто класти паковання безпосередньо на підлогу. Навіть у сухій кімнаті краще використовувати полицю або шафу.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів