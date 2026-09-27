Стубб розповів рецепт боротьби з російською загрозою і сказав, чи боїться він вторгнення до Фінляндії

Александер Стубб / © ТСН

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У той час, як президент України Володимир Зеленський попереджає, що Росія може поширити свою війну за межі України, президент Фінляндії Александер Стубб обирає помітно спокійніший тон і не розділяє побоювань, що РФ нападе на його країну.

Про це Стубб заявив в інтерв’ю Fox News.

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Він запевнив, що Фінляндія готова до агресії Москви, і подякував Дональдові Трампу за активніше прагнення до переговорного припинення війни.

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«Я думаю, що ми, безумовно, в кращому становищі, ніж були до приходу президента Трампа», — сказав Стубб в інтерв’ю перед камерою в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. «За останні півтора року він подвоїв зусилля, намагаючись знайти рішення для миру з такими переговірниками, як Стів Віткофф, Джаред Кушнер та багато інших».

Стубб, який брав активну участь у дипломатичних зусиллях, сказав, що він і прем’єр-міністр Норвегії працювали переважно «в бек-офісі», передаючи інформацію між Україною, Сполученими Штатами та європейськими урядами.

«Я думаю, що він (Трамп — Ред.) справді наполегливо працює, і, сподіваюся, ми знайдемо рішення», — сказав Стубб.

Стубб обрав помітно спокійніший тон, коли його запитали про попередження Зеленського про те, що Росія зрештою може напасти на інші європейські країни, зокрема на Фінляндію, яка має найдовший кордон з Росією.

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«Як головнокомандувач у Фінляндії, я маю на увазі всю відповідну інформацію, але просто не бачу для неї фактичної основи», — сказав Стубб.

Це не означає, наголосив він, що Москва припинила атакувати Європу.

Стубб розрізняв «кінетичну» війну, яку Росія веде в Україні, та те, що він назвав ширшою «гібридною» кампанією в Європі, вказуючи на кібератаки, саботаж та пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

«Ми повинні розглядати це як кампанію», — сказав він. «Росія намагається залякати Європу, налякати нас і залізти нам у голови».

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Стубб сказав, що Фінляндія, країна з населенням 5,6 мільйона, може дозволити собі таке ставлення саме тому, що вона десятиліттями готувалася до потенційної загрози з боку свого східного сусіда.

«Ми спокійні, бо ми готові», — сказав він.

Він вказав на обов’язкову військову службу у Фінляндії, резервні сили, артилерію, далекобійні можливості та розгалужену мережу цивільних укриттів.

Цей стримуючий фактор отримав ще одне посилення лише за кілька днів до поїздки Стубба до Нью-Йорка. Фінляндія закуповує 64 винищувачі F-35A для заміни свого парку F/A-18 Hornet згідно з рішенням про закупівлю, оголошеним урядом Фінляндії.

«У нас обов’язкова військова служба. Я проходила свою, мій син проходив свою. У нас є жінки, які проходять її добровільно. У нас понад 60 F-18. Ми щойно купили 64 F-35, два перші з яких прибули. У нас є ракети далекого радіуса дії, повітряні, наземні та морські. Ми маємо можливість мобілізувати 280 000 військовослужбовців протягом кількох днів у конфліктній ситуації. Крім того, у нас є міни. І у нас найбільша артилерія в Європі разом із Польщею… Крім того, у нас є цивільні сховища для понад 4,4 мільйона людей з 5,6», — сказав він.

На думку Стубба, рівень готовності в поєднанні з членством Фінляндії в НАТО робить прямий напад Росії малоймовірним.

«Ми відчуваємо, що ми дуже добре підготовлені, і це дає нам достатньо сильний… стримуючий фактор, щоб ми не вірили, що Росія збирається випробувати таку країну, як Фінляндія», — сказав Стабб. «І, звичайно, вишенькою на торті є те, що тепер ми є гарантами безпеки в Альянсі НАТО».

Раніше президент Фінляндії Стубб публічно звернувся до Маска з неочікуваним закликом щодо України.

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