Ціль тепер не Балтія: Росія "оточує" країни ЄС та НАТО з моря для нового нападу і використовує флот

Російські окупанти / © Associated Press

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Кремль змінює тактику гібридного тиску на Захід та розширює географію потенційних ударів. Якщо раніше ключовою загрозою вважався прямий напад на країни Балтії, то зараз Росія готується діяти з моря, охоплюючи південні, західні та північні кордони Європейського Союзу і НАТО.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними джерел у Міноборони Литви, Москва розглядає можливість використання цивільних суден і контейнеровозів у Середземному морі для запуску ударних дронів типу «Гербера» по території Іспанії, Франції та Італії. Водночас Данська служба оборонної розвідки зазначає, що обмежений військовий напад на сухопутні кордони країн НАТО поблизу РФ наразі є малоймовірним, проте Кремль суттєво інтенсифікує «гібридну війну» — від кібератак до диверсій на морі.

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«Тіньовий флот» і загроза підводним кабелям

Згідно з оцінками розвідок, Росія все частіше залучає цивільні та «тіньові» судна як пускові майданчики для порушення повітряного простору альянсу.

Серед ключових ризиків можна виділити такі:

Атака на фінансовий сектор

ЦРУ вже попередило Польщу про можливі російські провокації проти підводної телекомунікаційної інфраструктури з метою вивести з ладу банківську систему країни.

Підводний саботаж

Навесні 2026 року НАТО вже зірвало спроби Росії вчинити диверсії на морських шляхах сполучення та підводних кабелях поблизу архіпелагу Шпіцберген в Арктиці.

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Аналітики ISW підкреслюють, що зростання кількості таких попереджень свідчить про намір Кремля диверсифікувати засоби та майданчики для гібридних нападів на Захід. Хоча прямих підтверджень уже здійснених ударів за описаними сценаріями ISW поки не фіксує, загроза з боку російського флоту для всієї Європи стрімко зростає.

Раніше ми писали про те, що РФ масово готує ліжка у шпиталях біля кордонів НАТО.

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