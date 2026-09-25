Дим від вибухів — ілюстративне фото / © pixabay.com

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У Хмельницькому вранці 25 вересня чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги. Місто перебуває під атакою російських безпілотників.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.ua.

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Перед звуками вибухів моніторингові канали інформували про політ реактивного дрона «Герань» у напрямку Хмельницької області. Згодом безпілотник змінив курс на обласний центр.

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Наразі місцева влада не коментувала чи вдалося збити безпілотник і чи є якісь пошкодження.

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня російська армія здійснила масовану атаку по Україні, запустивши із шести напрямків 295 ударних та імітаційних дронів, зокрема 52 реактивні. Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 267 БпЛА. Зафіксовано влучання на 16 локаціях та падіння уламків ще на 4, зокрема є влучання у медзаклади в Києві. Атака триває.

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