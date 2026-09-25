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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
485
Час на прочитання
1 хв

У Хмельницькому гримлять вибухи — перші деталі

На місто прямував ворожий реактивний дрон.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Дим від вибухів – ілюстративне фото

Дим від вибухів — ілюстративне фото / © pixabay.com

Доповнено додатковими матеріалами

У Хмельницькому вранці 25 вересня чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги. Місто перебуває під атакою російських безпілотників.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.ua.

Перед звуками вибухів моніторингові канали інформували про політ реактивного дрона «Герань» у напрямку Хмельницької області. Згодом безпілотник змінив курс на обласний центр.

Наразі місцева влада не коментувала чи вдалося збити безпілотник і чи є якісь пошкодження.

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня російська армія здійснила масовану атаку по Україні, запустивши із шести напрямків 295 ударних та імітаційних дронів, зокрема 52 реактивні. Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 267 БпЛА. Зафіксовано влучання на 16 локаціях та падіння уламків ще на 4, зокрема є влучання у медзаклади в Києві. Атака триває.

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