В Хмельницком прогремели взрывы: стали известны детали (обновлено)

Дым от взрывов — иллюстративное фото / © pixabay.com

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В Хмельницком утром 25 сентября были слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги. Силы ПВО работали по российским беспилотникам.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН.ua и впоследствии прокомментировал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Перед звуками взрывов мониторинговые каналы информировали о полете реактивного дрона «Герань» в направлении Хмельницкой области. Впоследствии беспилотник сменил курс на областной центр.

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Тюрин проинформировал, что во время утренней российской атаки работали силы противовоздушной обороны, и есть сбития. Информация о разрушениях, пострадавших или погибших не поступала.

Напомним, в ночь на 25 сентября российская армия совершила массированную атаку по Украине, запустив из шести направлений 295 ударных и имитационных дронов, в том числе 52 реактивные. По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 267 БпЛА. Зафиксировано попадание на 16 локациях и падение обломков еще на 4, в том числе попадание в медучреждения в Киеве. Атака продолжается.

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