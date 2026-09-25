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Киев под огнем, "прилеты" в медучреждения: Украину массово атакуют реактивные дроны, запустили цели из 6 направлений – что сейчас летит
Россияне не прекращают свой террор — под ударами в Украине оказываются дома, больницы.
В ночь на 25 сентября противник атаковал Украину 295 ударными БпЛА типа Shahed (52 из них — реактивные), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-имитаторами типа «Пародия» по шести направлениям.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 267 враждебных БпЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Атака продолжается, что в небе сейчас:
Реактивный БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей
Реактивный БпЛА курсом на Васильков Киевской области с юга
Реактивный БпЛА из Киевщины на Житомирщину (Коростышев)
Атака по Украине 25 сентября — последние новости
Утром пятницы, 25 сентября, российские войска атаковали Запорожье. В результате атаки повреждено одно из медицинских учреждений города. На месте попадания возник пожар.
В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев. беспилотниками. В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на 25-этажный жилой дом.