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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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371
Время на прочтение
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Киев под огнем, "прилеты" в медучреждения: Украину массово атакуют реактивные дроны, запустили цели из 6 направлений – что сейчас летит

Россияне не прекращают свой террор — под ударами в Украине оказываются дома, больницы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Вражеские обстрелы продолжаются

Вражеские обстрелы продолжаются / © Getty Images

В ночь на 25 сентября противник атаковал Украину 295 ударными БпЛА типа Shahed (52 из них — реактивные), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-имитаторами типа «Пародия» по шести направлениям.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 267 враждебных БпЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Атака продолжается, что в небе сейчас:

  • Реактивный БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей

  • Реактивный БпЛА курсом на Васильков Киевской области с юга

  • Реактивный БпЛА из Киевщины на Житомирщину (Коростышев)

Атака по Украине 25 сентября — последние новости

Утром пятницы, 25 сентября, российские войска атаковали Запорожье. В результате атаки повреждено одно из медицинских учреждений города. На месте попадания возник пожар.

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев. беспилотниками. В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на 25-этажный жилой дом.

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