Утро РФ ударило по домам крупного областного центра: первые детали

Взрывы. / © Associated Press

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Утром 25 сентября российская армия атаковала Одессу. В областном центре произошли взрывы. Город затянуло дымом.

Что известно об атаке, читайте на сайте ТСН.ua.

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С полуночи в Одесском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Крайняя желтого уровня началась в 07:05. Военные предупреждали о реактивных БПЛА. Меньше чем через пол часа произошел взрыв. Местные медиа пишут о сильном дыме в одном из районов Одессы.

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Атака на город

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил атаку на город.

«Повреждены частные жилые дома. Детали выясняем», — подчеркнул чиновник.

Напомним, минувшей ночью, 24 сентября, Одесса также находилась под атакой россиян. В частности, в городе были повреждены медучреждение и десятки домов.

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