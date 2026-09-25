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Утро РФ ударило по домам крупного областного центра: первые детали
В Одессе в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.
Утром 25 сентября российская армия атаковала Одессу. В областном центре произошли взрывы. Город затянуло дымом.
Что известно об атаке, читайте на сайте ТСН.ua.
С полуночи в Одесском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Крайняя желтого уровня началась в 07:05. Военные предупреждали о реактивных БПЛА. Меньше чем через пол часа произошел взрыв. Местные медиа пишут о сильном дыме в одном из районов Одессы.
Атака на город
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил атаку на город.
«Повреждены частные жилые дома. Детали выясняем», — подчеркнул чиновник.
Напомним, минувшей ночью, 24 сентября, Одесса также находилась под атакой россиян. В частности, в городе были повреждены медучреждение и десятки домов.