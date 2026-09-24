РФ ударила по многоэтажке в областном центре на западе страны: первые детали, фото

Взрывы. / © Getty Images

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С ночи 24 сентября армия РФ атакует Хмельницкую область. Работали ПВО. Впрочем, в областном центре произошел прилет в многоэтажку.

Что известно об атаке и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

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В Хмельницком районе от 02:40 объявлена воздушная тревога желтого уровня. Сирены раздаются и в других районах области. Воздушные силы предупреждали о беспилотниках. В частности, с утра дроны летели в направлении областного центра, Красилова и Старокостятинова. В регионе было шумно.

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Удар по Хмельницкому — что известно

Утром глава областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил о последствиях атаки на регион.

«Хмельницк от ночи находится под атакой российских БпЛА. Известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре», — подчеркнул чиновник.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил удары по городу и подчеркнул, что информации о пострадавших пока нет.

«Продолжается террористическая атака на Хмельницкий. Есть повреждения многоквартирного жилого дома. Выбиты окна, повреждены балконы, а также автомобили», — сообщил городской голова.

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Фото последствий

Атака на Хмельницкий. Фото: ОВА.

Атака на Хмельницкий. Фото: Александр Симчишин.

Атака на Хмельницкий. Фото: Александр Симчишин.

Напомним, ночью РФ атаковала Украину дронами, а также баллистическими ракетами. Ракеты в очередной раз нанесли смертельный удар по Киеву. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары, разрушены здания и повреждены объекты рядом с роддомом. По меньшей мере, два человека погибли.

Впрочем, с утра атака не прекратилась. Под ударом оказалось запад страны. В частности, дроны фиксировали на Волыни, Ровенской и Тернопольской областях. Раздавались взрывы.

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