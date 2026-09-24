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РФ ударила по многоэтажке в областном центре на западе страны: первые детали, фото
По данным местных властей, обошлось без пострадавших жильцов жилого дома.
С ночи 24 сентября армия РФ атакует Хмельницкую область. Работали ПВО. Впрочем, в областном центре произошел прилет в многоэтажку.
Что известно об атаке и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.
В Хмельницком районе от 02:40 объявлена воздушная тревога желтого уровня. Сирены раздаются и в других районах области. Воздушные силы предупреждали о беспилотниках. В частности, с утра дроны летели в направлении областного центра, Красилова и Старокостятинова. В регионе было шумно.
Удар по Хмельницкому — что известно
Утром глава областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил о последствиях атаки на регион.
«Хмельницк от ночи находится под атакой российских БпЛА. Известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре», — подчеркнул чиновник.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил удары по городу и подчеркнул, что информации о пострадавших пока нет.
«Продолжается террористическая атака на Хмельницкий. Есть повреждения многоквартирного жилого дома. Выбиты окна, повреждены балконы, а также автомобили», — сообщил городской голова.
Фото последствий
Напомним, ночью РФ атаковала Украину дронами, а также баллистическими ракетами. Ракеты в очередной раз нанесли смертельный удар по Киеву. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары, разрушены здания и повреждены объекты рядом с роддомом. По меньшей мере, два человека погибли.
Впрочем, с утра атака не прекратилась. Под ударом оказалось запад страны. В частности, дроны фиксировали на Волыни, Ровенской и Тернопольской областях. Раздавались взрывы.