Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

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Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, похоже, зарегистрировал место жительства в Вене по адресу, где фактически находится офис компании. Журналисты предполагают, что таким образом он мог скрыть свое реальное местонахождение в Австрии.

Об этом говорится в материале журналиста Украинской правды Михаила Ткача WienПрокурор. «Украинская правда» нашла Руслана Кравченко в Австрии».

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Кравченко указал адрес офиса вместо жилья

Журналист отмечает, что в австрийском реестре местожительством Кравченко указана квартира №12 в доме на Jordangasse, 7 в Вене. Однако, по данным журналистов, это помещение не является жильем. По этому адресу расположен офис компании CS Corporate Services GmbH.

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Фирма предлагает клиентам, в частности, услуги домициляции — предоставление юридического адреса для австрийских компаний. Также компания занимается секретарским и управленческим обслуживанием и продажей уже зарегистрированных компаний.

На сайте CS Corporate Services GmbH отмечено, что адрес в первом районе Вены используется для регистрации компаний в торговом суде, налоговой и магистрате. Работники фирмы принимают почту клиентов и могут пересылать ее, сканировать или отвечать на нее по их указаниям.

По тому же адресу, как отмечает «Украинская правда», зарегистрировано по меньшей мере еще два десятка юридических лиц. Среди них структуры международных компаний, в частности Duracell Austria GmbH и KPLER GmbH, а также ряд малоизвестных фирм.

Журналисты предполагают, зачем Кравченко указал этот адрес

В материале высказывается предположение, что Кравченко вместе с супругой могли воспользоваться таким адресом, чтобы скрыть свое фактическое местожительство в Вене.

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В то же время, сама регистрация в австрийской столице, по мнению автора, может свидетельствовать о намерении Кравченко легализоваться именно там.

Михаил Ткач также обращает внимание на то, что Австрия не выдает Украине граждан, подозреваемых в совершении преступлений, при определенных юридических обстоятельствах.

«В Вене соберется целое украинское правительство в изгнании»: кто живет там

Автор расследования отмечает, что Кравченко — не единственный украинский чиновник, оказавшийся в Вене. Ткач рассказал, что во время разговора с одним из влиятельных чиновников услышал ироническую фразу: «Еще немного — и в Вене соберется целое украинское правительство в изгнании».

По словам журналиста, в австрийской столице уже проживают:

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бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий,

бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко,

бывший народный депутат Андрей Холодов,

и другие украинские бывшие чиновники.

«В городе, где нет воздушных тревог, баллистики, подозрений от НАБУ и САП и необходимости вносить залог. В городе, не выдающем подозреваемых Украине. Пока что», — резюмирует автор материала.

«Командировка» Кравченко на фоне дела «Карфаген» — последние новости

Напомним, 7 сентября Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности генерального прокурора на фоне дела НАБУ и САП Карфаген. Он назвал свое решение политическим и попросил Верховную Раду поддержать его увольнение.

Впрочем, после этого Кравченко продолжил исполнять обязанности генпрокурора. В частности, через неделю он подписал подозрение руководителю НАБУ Семену Кривоносу, обвинив его в подлоге документов и других нарушениях.

14 сентября журналист Михаил Ткач сообщил, что Кравченко ночью пересек государственную границу из-за пункта пропуска «Шегини». Сам Кравченко впоследствии подтвердил, что находится за границей, объяснив, что уехал в командировку.

По состоянию на 23 сентября Кравченко так и не появился на работе в Офисе генерального прокурора по окончании заграничной командировки 18 сентября.

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