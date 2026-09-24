Снаряд Путина убил человека, когда тот направлялся к укрытию: подробности кровавого нападения на Киев (фото, видео)

Россия атаковала Киев / © Управление ГСЧС Киева

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Два погибших и как минимум восемь пострадавших — таковы тяжелые последствия ночной массированной атаки российских войск на Киев. Четыре человека были госпитализированы, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Россияне обстреляли Киев баллистическим оружием. Разрушения и пожары зафиксированы сразу в нескольких районах города.

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Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Удары по медицинским учреждениям, жилому сектору и общежитию

НаПодоле обломки ракеты упали рядом с роддомом. В медицинском учреждении выбиты окна и повреждена часть фасада здания. Среди пациентов, по предварительным данным, пострадавших нет. Также повреждения получил расположенный по соседству клинико-диагностический центр. На парковке возле медучреждения загорелись автомобили — один человек погиб непосредственно на месте.

Последствия нападения на родильный дом / © ТСН

ВДнепровском районе обломки упали во двор частного дома, в результате чего здание частично разрушилось. Возникший пожар спасатели уже потушили и спасли одного человека. Всего на Левом берегу пострадали еще несколько зданий, в том числе 16-этажное здание и административное сооружение.

Последствия вражеского удара фиксируются и в Соломенском районе. Там частично разрушены складские здания, в которых впоследствии возник пожар. Трёх раненых медики срочно доставили в больницу. Кроме того, вражеские осколки через окно ворвались в общежитие одного из высших учебных заведений, где в это время находились студенты.

В сети также распространяется фотография боевой части ракеты (предположительно — «Искандер»), которая упала прямо посреди жилого двора и чудом не взорвалась.

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Работа ПВО: уничтожено 227 вражеских целей

Этой ночью украинская противовоздушная оборона уничтожила 227 вражеских целей.

Россияне атаковали Украину противокорабельными ракетами «Циркон», баллистическими ракетами «Искандер» и запустили 282 ударных дрона различных типов. Основными направлениями вражеского удара стали Одесская и Киевская области.

По предварительным данным сил ПВО, сбито:

4 ракеты «Циркон»;

3 баллистические ракеты «Искандер»;

1 ракета «Бандероль»;

219 беспилотников.

Зафиксированы попадания на 13 участках, а также падение обломков на 10 участках. Атака продолжается, в воздушном пространстве по-прежнему находятся десятки вражеских БПЛА.

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Что происходит на месте обстрела возле роддома

Корреспондентка ТСН Юлия Кириенко находится возле роддома, рядом с которым взорвалась российская ракета.

«Во время тревоги там действительно были люди, младенцы. Они успели спуститься в укрытие. Там находились 20 младенцев и 26 беременных женщин. Также там находились люди из соседних домов и пациенты других отделений. Обошлось без пострадавших. Как рассказала ночная смена, принимавшая эти роды, одна женщина в укрытии родила мальчика», — говорит Юлия Кириенко.

Врач рассказал, что медицинское учреждение работает в штатном режиме, несмотря на повреждения. А во время тревоги там даже родился младенец.

«Женщина родила мальчика. Прекрасного мальчика», — говорит директор Киевского городского роддома № 2 Александр Забудский.

В роддоме пострадавших нет, однако рядом, возле парковки, погиб человек. Предварительно известно, что человек пытался добраться до укрытия.

«Недалеко от парковки погиб человек, который пытался добраться до укрытия», — сказала Юлия Кириенко.

Напомним, в ночь на 24 сентября Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате которого погибли люди.

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