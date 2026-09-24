Наводил ракеты на своих: разоблачен российский агент в рядах ВСУ

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Служба безопасности Украины задержала военнослужащего ВСУ, которого завербовала ФСБ. Российский агент готовил ракетный удар по подразделению, где сам проходил службу и занимался возобновлением украинских беспилотников.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о предателе

По данным СБУ, мобилизованный военный наводил российский огонь на позиции своей мотопехотной бригады в Харьковской области. В частности, он передал российскому куратору координаты ремонтного батальона, восстанавливавшего беспилотные авиакомплексы.

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После этого агент планировал покинуть территорию военного объекта в преддверии российского удара. Для этого он собирался поехать в госпиталь.

Контрразведчики СБУ задержали его в служебном автомобиле, когда он уехал за пределы воинской части. Параллельно спецслужба провела мероприятия, чтобы обезопасить украинских военных и их позиции.

Как установило следствие, мужчину завербовали еще до мобилизации. Для этого ФСБ использовала его родственницу, живущую в России.

После призыва он служил мастером-электриком по ремонту беспилотных комплексов. В то же время, военный собирал для россиян информацию о местах дислокации своей бригады и соседних подразделений.

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Во время обысков у него изъяли пять смартфонов. По данным СБУ, телефоны он поочередно использовал для зашифрованной связи с российскими кураторами.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения — по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

В настоящее время мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию проводили при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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Агент РФ

Напомним, в Киеве задержали агентку ФСБ, которая готовила покушение на воевавшего на стороне Украины российского оппозиционера и ныне возглавляющего общественную организацию. По данным следствия, женщина должна была устроить засаду возле спорткомплекса, где мужчина работал тренером. Ее задержали во время доразведки местности до совершения покушения. Агентку завербовали в оккупированном Мелитополе, после чего она прошла подготовку и прибыла в Киев. Пока женщина находится под стражей, ей сообщили о подозрении в госизмене, что в условиях военного положения предусматривает пожизненное заключение.

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