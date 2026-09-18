Командир-взяточник / © Государственное бюро расследований

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Командир взвода одной из воинских частей Киевской области требовал 80 тыс. грн у сестры своего подчиненного. За эти деньги он обещал не создавать военнослужащему проблемы во время службы. Обвинительный акт против мужчины уже направили в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Угрожал проблемами и переводом на «ноль»

По данным следствия, командир связался с сестрой военнослужащего и заявил, что за 80 тыс. грн у ее брата не возникнет проблем во время прохождения службы.

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В случае отказа передать деньги он угрожал создать военнослужащему проблемы и поспособствовать его переводу в подразделение, выполняющее боевые задания непосредственно на линии столкновения.

Получил деньги в два этапа

Правоохранители задокументировали получение неправомерной выгоды в два этапа.

Сначала командир получил 30 тыс. грн во время встречи на парковке возле одного из супермаркетов Киевской области. Впоследствии вблизи остановки общественного транспорта ему передали еще 50 тыс. грн. Более того, он цинично заявил сестре подчиненного, что подарил ей 8 тыс. грн, потому что когда договаривались, стоимость доллара была меньше.

Сразу после получения второй части средств работники ДБР задержали фигуранта. Ранее ДБР уже сообщало о его разоблачении и задержании.

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Командиру грозит до 5 лет заключения

Мужчина обвиняется в злоупотреблении влиянием по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержан начальник отдела ТЦК и СП, который требовал талоны на 500 л дизтоплива. За такую взятку он обещал снять военнообязанного с розыска и содействовать его бронированию.

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