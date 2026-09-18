Франция готовится к войне с Россией: в стране усилят защиту от диверсий

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в последние недели российская гибридная угроза для Европы и Франции усилилась. Он поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры, в частности, объектов французской оборонной промышленности, от атак беспилотников и кибератак.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Франция усиливает защиту от российской угрозы

Макрон заявил, что приказал «повысить» бдительность Франции относительно российской угрозы. По его словам, новый план должен предусматривать защиту наиболее важных и чувствительных объектов французской промышленной и технологической оборонной базы от дронов и кибератак.

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Президент также подчеркнул, что Франция продолжит противодействовать иностранному вмешательству и киберугрозам. Речь идет об усилении мер безопасности на фоне серии инцидентов, которые французские власти связывают с российской гибридной активностью.

Макрон назвал ряд атак в Европе

Французский президент заявил, что с лета Россия резко усилила атаки и провокации против европейских стран. Среди примеров он назвал удар беспилотника по поезду Киев-Варшава, попытку атаки в Лейпциге, запуск ракет вблизи датского военного корабля и несколько нарушений воздушного пространства европейских государств.

Как отмечает Reuters, Макрон связывает ужесточение таких действий с попыткой России оказывать давление на европейские страны и ослабить их поддержку Украины.

Отдельно президент Франции упомянул инцидент в Лейпциге, где в августе обнаружили беспилотники со взрывчаткой. Германия официально возложила ответственность за эту операцию на Россию.

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Европа готовится к новым атакам

Макрон подчеркнул, что Франция не намерена отказываться от поддержки Украины из-за российских угроз и гибридных атак. По его словам, безопасность Украины напрямую связана с безопасностью Европы.

На фоне этого Париж планирует усилить защиту объектов, которые могут являться потенциальными целями российских атак. Особое внимание уделяется оборонным предприятиям и другой критической инфраструктуре, уязвимой для беспилотников и киберопераций.

Заявление Макрона было сделано после встречи в Елисейском дворце с руководителями французских политических партий и кандидатами на президентских выборах 2027 года, в ходе которой обсуждали международную ситуацию и ее последствия для безопасности Франции.

Напомним, Путин захватил российские активы Nestle и Auchan . Бизнес передали под внешнее управление, а в Кремле уже объяснили, почему западные компании оказались под контролем российских властей.

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