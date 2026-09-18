Макрон срочно собирает лидеров партий и разведку: будут говорить об Украине и Ближнем Востоке

Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 18 сентября, проведет в Елисейском дворце совещание из-за стремительного ухудшения международной ситуации.

На встречу пригласили лидеров политических партий, представленных во французском парламенте, и их кандидатов в президенты. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

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Главными темами станут война России против Украины и конфликты на Ближнем Востоке, а также их влияние на безопасность и энергетическую ситуацию во Франции.

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В канцелярии Макрона подчеркнули, что причиной созыва встречи стало самое «стремительное ухудшение международной ситуации в последние дни».

К политической дискуссии присоединятся представители французского военного руководства и разведывательных служб. Они должны ознакомить участников с разведывательной информацией, которой владеет президент Франции.

В совещании примет участие премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

Встреча должна начаться 18 сентября в 10:30 по местному времени.

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На фоне войны России против Украины Париж остается одним из ключевых участников европейских усилий по усилению обороны Украины. Франция также участвует в координации так называемой Коалиции желающих и поддерживает укрепление украинской ПВО.

Напомним, что Макрон сделал важное заявление после разговора с посланниками Трампа.

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