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Макрон срочно собирает лидеров партий и разведку: будут говорить об Украине и Ближнем Востоке
Эммануэль Макрон созвал на 18 сентября политических лидеров Франции, военное руководство и спецслужбы из-за стремительного ухудшения международной ситуации и ее последствий для безопасности и энергетики страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 18 сентября, проведет в Елисейском дворце совещание из-за стремительного ухудшения международной ситуации.
На встречу пригласили лидеров политических партий, представленных во французском парламенте, и их кандидатов в президенты. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Главными темами станут война России против Украины и конфликты на Ближнем Востоке, а также их влияние на безопасность и энергетическую ситуацию во Франции.
В канцелярии Макрона подчеркнули, что причиной созыва встречи стало самое «стремительное ухудшение международной ситуации в последние дни».
К политической дискуссии присоединятся представители французского военного руководства и разведывательных служб. Они должны ознакомить участников с разведывательной информацией, которой владеет президент Франции.
В совещании примет участие премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.
Встреча должна начаться 18 сентября в 10:30 по местному времени.
На фоне войны России против Украины Париж остается одним из ключевых участников европейских усилий по усилению обороны Украины. Франция также участвует в координации так называемой Коалиции желающих и поддерживает укрепление украинской ПВО.
Напомним, что Макрон сделал важное заявление после разговора с посланниками Трампа.