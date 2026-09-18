В платье с принтом "зебра" и глубоким декольте: модель в смелом луке позировала перед фотокамерой

Ева Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл поделилась в Instagram снимками своего нового смелого образа, в котором продемонстрировала красивую фигуру.

Ева Гейл

На Еве было длинное платье с черно-белым анималистическим принтом. Наряд имел халтер-завязку на шее, глубокое декольте и полностью открытую спину.

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Ева Гейл

На талии ткань была драпирована и закреплена декоративной серебряной овальной брошью. Юбка имела высокий разрез, который позволял Еве демонстрировать стройные загорелые ноги. К платью Гейл подобрала белые мюли на шпильках.

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Ева Гейл

Гейл распустила волосы, нанесла макияж с розовой помадой, украсила уши серьгами в виде цветов, а руки — золотыми браслетами.

Ева Гейл

Девушка позировала на фоне белых стен в лучах теплого солнца, демонстрируя наряд с разных ракурсов.

Ева Гейл

Напомним, ранее Ева Гейл в крошечном бикини лимонного оттенка принимала солнечные ванны.

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