- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 1 мин
В блузке с широкими рукавами и юбке с декоративной деталью: элегантная Селена Гомес вышла в свет
Певица продемонстрировала красивый монохромный образ.
Селена Гомес попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Звезда выглядела элегантно в монохромном аутфите.
На Селене была белая блузка с высоким вырезом и эффектными объемными рукавами, сужающимися к манжетам. Она сочетала ее с молочной юбкой-карандашом длины миди с асимметричным низом и декоративной деталью в виде пуговицы.
Наряд звезда дополнила белыми туфлями на шпильках с заостренным носком и сумкой в тон с золотистой фурнитурой.
Контрастными деталями образа стали черные узкие солнцезащитные очки. Также Селена украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а пальцы - несколькими кольцами. У нее были распущенные волосы, которые волнами ниспадали на спину, и макияж с розовой помадой.
Напомним, Селена Гомес рассказала, почему не хочет выглядеть моложе и что лежит в ее косметичке.