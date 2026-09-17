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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В блузке с широкими рукавами и юбке с декоративной деталью: элегантная Селена Гомес вышла в свет

Певица продемонстрировала красивый монохромный образ.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Селена Гомес

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Звезда выглядела элегантно в монохромном аутфите.

На Селене была белая блузка с высоким вырезом и эффектными объемными рукавами, сужающимися к манжетам. Она сочетала ее с молочной юбкой-карандашом длины миди с асимметричным низом и декоративной деталью в виде пуговицы.

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Наряд звезда дополнила белыми туфлями на шпильках с заостренным носком и сумкой в тон с золотистой фурнитурой.

Контрастными деталями образа стали черные узкие солнцезащитные очки. Также Селена украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а пальцы - несколькими кольцами. У нее были распущенные волосы, которые волнами ниспадали на спину, и макияж с розовой помадой.

Напомним, Селена Гомес рассказала, почему не хочет выглядеть моложе и что лежит в ее косметичке.

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