В блузке с широкими рукавами и юбке с декоративной деталью: элегантная Селена Гомес вышла в свет

Селена Гомес / © Getty Images

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Селена Гомес попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Звезда выглядела элегантно в монохромном аутфите.

На Селене была белая блузка с высоким вырезом и эффектными объемными рукавами, сужающимися к манжетам. Она сочетала ее с молочной юбкой-карандашом длины миди с асимметричным низом и декоративной деталью в виде пуговицы.

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Селена Гомес / © Getty Images

Наряд звезда дополнила белыми туфлями на шпильках с заостренным носком и сумкой в тон с золотистой фурнитурой.

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Контрастными деталями образа стали черные узкие солнцезащитные очки. Также Селена украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а пальцы - несколькими кольцами. У нее были распущенные волосы, которые волнами ниспадали на спину, и макияж с розовой помадой.

Напомним, Селена Гомес рассказала, почему не хочет выглядеть моложе и что лежит в ее косметичке.

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