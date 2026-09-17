Хрустящий картофель фри дома: какие секреты умалчивают в ресторанах

Хрустящий картофель фри можно приготовить и дома / © pixabay.com

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Картофель фри кажется простым блюдом, но дома он нередко получается мягким, слишком жирным или неравномерно прожаренным. Для получения золотистой корочки и легкой серединки важны сорт картофеля, правильная нарезка, замачивание, температура масла и двойное обжаривание.

Об этом рассказывает Egészség Kalauz.

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Правильный картофель и одинаковая нарезка

Для картофеля фри лучше подходят мучнистые сорта с высоким содержанием крахмала. Во время жарки они дают легкую и мягкую серединку, в то время как на поверхности быстрее формируется хрустящая корочка.

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Важно, чтобы все кусочки были примерно одинакового размера. Тонкие брусочки готовятся быстрее и могут пересохнуть, пока толстые остаются сырыми внутри.

Перед жаркой картофель замачивают

Нарезанный картофель следует примерно на 20 минут залить холодной водой. Это помогает смыть часть излишнего крахмала с поверхности, благодаря чему кусочки меньше слипаются и лучше подрумяниваются.

После замачивания картофель нужно очень хорошо высушить полотенцем или бумажными салфетками. Влага, попадая в горячее масло, влечет за собой сильное разбрызгивание, а сухая поверхность способствует равномерной обжарке.

Главный секрет - двойная жарка

Сначала картофель обжаривают в менее горячем масле – примерно при температуре 140°C . Этот этап нужен прежде всего для того, чтобы брусочки хорошо приготовились внутри, но еще не приобрели темную корочку.

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После первого обжаривания картофель достают и оставляют по меньшей мере на 15 минут . Затем масло нагревают до 180–190°C и возвращают картофель на короткое время — примерно на 2–3 минуты , чтобы поверхность стала золотистой и хрустящей.

Жарить лучше небольшими порциями. Если одновременно положить в масло слишком много картофеля, его температура резко упадет, из-за чего брусочки могут впитать больше жира и не получить желаемой корочки.

Когда солить картофель фри

Соль добавляют сразу после второго обжаривания, пока картофель еще горячий. Тогда специи лучше держатся на ее поверхности.

Готовый картофель также не следует накрывать крышкой или оставлять надолго в глубокой емкости. Пара размягчает корочку, поэтому самый хрустящий картофель фри — тот, который подают вскоре после жарки.

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