Как приготовить вкусные золотистые деруны с хрустящей корочкой без муки и яиц: способ наших бабушек

Как правильно готовить деруны / © Фото из открытых источников

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Настоящие украинские драники можно приготовить без муки и яиц. Ведь на самом деле эти продукты делают их жесткими, а картофельный вкус становится менее выразительным. Наши бабушки часто использовали простой кухонный трюк: давали тертому картофелю отстояться, а затем возвращали природный крахмал в тесто. Именно крахмал помогает дерунам оставаться целыми во время жарки, а поверхности — становиться золотистой и хрустящей.

Как правильно готовить деруны без яиц и муки

Для дерунов лучше всего брать картофель с достаточным количеством крахмала. Ее очищают, моют и натирают на мелкой терке. После этого массу перекладывают в сито или чистую марлю и слегка отжимают.

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Но сок не нужно выливать сразу, оставьте его в миске примерно на 5–10 минут. За это время на дне образуется пласт белого картофельного крахмала. Осторожно слейте жидкость, не затрагивая осадок, и поверните крахмал к тертому картофелю.

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Это и есть главный секрет рецепта: ни одной муки и яиц — только природный крахмал самого картофеля.

Что добавить в картофельную массу для вкуса

К картофельной массе достаточно добавить мелко натертый лук и соль. Лук не только придает дерунам характерный вкус, но и помогает картофелю не так быстро темнеть.

По желанию можно добавить немного чеснока или щепотку черного перца, но классический вариант приготовления очень хорош и без большого количества специй.

Важно не солить картофель задолго до жарки. Соль вытягивает влагу, поэтому масса может стать редкой.

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Как получить хрустящую корочку

Сковороду нужно хорошо разогреть, а масло налить так, чтобы оно тонким слоем покрывало дно. Картофельную массу выкладывайте ложкой только на горячую поверхность.

Деруны не должны лежать друг на друге, поэтому между ними оставляйте небольшие промежутки. Не делайте их слишком толстыми — более тонкие изделия быстрее прожариваются и получают более выразительную корочку.

Жарьте на среднем или чуть выше среднего огня до золотистого цвета с одной стороны. Затем осторожно переверните и доведите до готовности по другому.

Не накрывайте сковороду крышкой. Пара останется внутри, и вместо хрустящей поверхности можно получить мягкие деруны.

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Маленькая хитрость перед жаркой

Если картофельная масса все равно кажется слишком редкой, не спешите добавлять муку. Слейте лишнюю жидкость и перемешайте еще раз массу с оседлым крахмалом.

Готовые деруны лучше выкладывать на бумажное полотенце в один слой, чтобы убрать лишний жир и не дать корочке размокнуть.

Подавать их лучше горячими — со сметаной, зеленью или грибным соусом.

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