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- Гламур
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Маремуха встретилась с бывшим мужем-иностранцем и показала их 4-летнего подросшего сына
Семья воссоединилась ради счастливого детства Луки.
Украинская модель и актриса Виктория Маремуха показалась с бывшим мужем-французом Луи ради особой цели.
Так, 7 сентября сын бывших супругов Лука отмечает день рождения. По этому случаю родители собрались за праздничным завтраком вместе. В частности, украсили дом шариками и встретили маленького именинника ярким тортиком, которым он сразу же полакомился.
Счастливый Лука задул свечи в присутствии папы и мамы и загадал особое желание о мире в Украине. В своем посте в Instagram Виктория также щемяще обратилась к сыну с нежными поздравлениями и показала их милые фото на природе.
«Четыре года моему сердцу, моему сокровищу, моему солнцу, моей радуге, моему счастью, моему небу, моему свету — моему Луке! Ты — мое величайшее чудо! Мой маленький, но такой большой интересный мир… Люблю тебя безгранично, как до трех Лун и назад! С днем рождения, мой мальчик! Будь всегда!» — растрогала звездная мама.
К слову, недавно Виктория Маремуха раскрывала истинные причины завершения брака с отцом своего сына — иностранцем Луи. Актриса после пяти лет брака также призналась, готова ли к новым отношениям.